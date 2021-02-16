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16 февраля 2021 года 19:32

Рынок акций РФ подрос во вторник вслед за миром, индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за внешними фондовыми индикаторами на фоне успешного внедрения вакцин от коронавируса и ожиданий новых стимулов в США, индексы МосБиржи и РТС протестировали, но не смогли удержать рубежи 3500 и 1500 пунктов из-за забуксовавшей в росте нефти. Однако МосБиржа обновила максимум на закрытие торгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3495,26 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3510,77 пункта), индекс РТС - 1494,58 пункта (-0,1%, днем индекс поднимался к 1509 пунктам); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 73,69 рубля (+0,36 рубля), золото подешевело до $1811,2 за тройскую унцию (-0,7%).

Подорожали ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,1%, до 3735 рублей - новый максимум на закрытие торгов), акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на пресс-конференции по итогам наблюдательного совета, что банк в 2021 году рассчитывает показать результат "значительно лучше" 2020 года, подтверждает планы направлять не менее 50% чистой прибыли на дивиденды. По оценке Грефа, уровень ставок на рынке в первом полугодии, скорее всего, не изменится: Сбербанк не ждет их роста, но и большого потенциала к снижению не видит.

Сбербанк за 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 10,3% меньше результата за 2019 год (870,1 млрд рублей). Финансовые результаты по МСФО Сбербанк планирует представить 4 марта 2021 года.

EBITDA "Норникеля" в 2020 году составила $7,7 млрд, что совпало с ожиданиями, а выручка ГМК по МСФО выросла на 15% - до $15,5 млрд, что превысило прогнозы. Аналитики ожидают, что на основании дивидендной политики "Норникель" перечислит акционерам 60% EBITDA, и доходность финальных дивидендов "Норникеля" составит не менее 6%. Ранее компания перечислила акционерам дивиденды за 9 месяцев, дивдоходность была около 3%.

Подешевели акции "Московской Биржи" (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2020 выросла на 39% в годовом выражении, до 71,6 млрд рублей, говорится в отчете компании. Этот показатель учитывает финансовые результаты "Яндекс.Маркета", 100% которого было консолидировано в июле. Без его учета выручка повысилась на 24%, до 63,9 млрд рублей. Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что общая выручка "Яндекса" увеличится на 35,7%, до 70,13 млрд рублей.

За 2020 год интернет-компания получила консолидированную выручку в размере 218,3 млрд рублей - показатель вырос по отношению к 2019 году на 24%.

По итогам 2021 года "Яндекс прогнозирует выручку на уровне 305-320 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ во вторник предпринял очередную попытку выйти выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но надежды на удачный штурм растворились вместе с просевшей нефтью Brent. Поскольку круглый рубеж по итогам дня остался непокоренным, появляется вероятность разворота вниз, который также может поддержать коррекция крайне перекупленной нефти.

Из позитивных моментов отчета "Норникеля" можно выделить сокращение чистого долга на 33%, до $4,7 млрд. "Яндекс" также опубликовал неплохую отчетность за 2020 год. "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) неожиданно сообщила о падении продаж куриного мяса на 5% за январь. Акции Сбербанка попали под давление продавцов на новостях о покупке "Ё-инжиниринг", которая разрабатывала "Ё-мобиль" - вероятно, что рынку подобные непрофильные истории кажутся достаточно затратными.

Глава Сбербанка Греф полагает, что в I полугодии ставка ЦБ РФ не будет меняться, а в дальнейшем все будет определяться инфляцией и геополитическими рисками. Однако он отметил, что если рубль укрепится, то инфляция стабилизируется. Пока этого не произошло, о повышении цен на 10-15% заговорили производители мясоперерабатывающей индустрии. Фактически потеря надежд на более крепкий рубль внутри экономики провоцирует инфляционное поведение производителей товаров, которые видят разницу между внутренними ценами и внешними.

Европейские индексы торговались вблизи линий закрытия накануне. Сектор базовых материалов показывал рост более 1%, а вот хуже всех смотрелся сектор бытовых товаров. Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для использования в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

На нефть WTI оказывает влияние информация о приостановке добычи на ряде месторождений в США из-за обильных осадков и низких температур. В Норвегии профсоюзы также договорились о повышении оплаты труда работников нефтегазовой сферы. Ранее профсоюзы угрожали забастовкой в порту Mongstad, что привело бы к сокращению экспорта нефти на треть. В любом случае, нефть обоих сортов находится в зоне сильной перекупленности и вероятность коррекции остается высокой, считает аналитик.

Американские инвесторы продолжат реагировать на прогресс вакцинации в стране, а также будут ждать заявлений президента Джо Байдена по поводу стимулирующих мер. Вероятно, что сектор энергетики будет среди растущих благодаря высокой нефти WTI, которая забралась к $60 за баррель впервые со времен до пандемии. Впрочем, на рынке также звучат осторожные голоса по поводу роста доходностей казначейских обязательств США. Акции являются проинфляционным активом, и рост инфляционных ожиданий является для них позитивом. Однако дальнейшее повышение доходностей на рынке облигаций может стимулировать отток капитала в инструменты с фиксированной доходностью. Российскому рынку предстоит вновь решать задачу закрепления выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, или уходить на более глубокую коррекцию для накопления сил, считает Кочетков.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, новости о снижении добычи в США из-за сильных морозов стали очередным триггером роста стоимости нефти. В штате Техас снижена добыча на объем порядка 1 млн б/с, что составляет 25% от общего объема добычи, остановлено производство на НПЗ ряда компаний. При этом общий объем остановленных мощностей составляет 3 млн б/с, что составляет около 30% от текущего уровня добычи в США (10 млн б/с против 13 млн б/с год назад, до пандемии). Однако, учитывая, что морозы очень скоро начнут отступать, это кратковременный фактор поддержки, долговременного эффекта от снижения добычи в США рынок энергоресурсов не ощутит.

Российский рынок акций продолжает рост, хотя и меньшими темпами, вслед за мировыми биржами. Инвесторы по-прежнему находятся в оптимизме из-за расширения темпов массовой вакцинации в мире, что должно привести к отскоку глобальной экономики, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ получил поддержку от умеренного оптимизма за рубежом. Акции "Яндекса" просели, несмотря на выход годового финотчета по US GAAP, который превысил консенсус-прогноз. В среду, исходя из цен закрытия вторника, будут объявлены результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, по итогам которой "Яндекс" может уступить 4-е место "Норникелю" и, таким образом, оказаться под повышенным понижательным давлением.

С технической точки зрения "Яндекс" (5390 рублей) по-прежнему выглядит перекупленным, что также делает его подверженным нисходящей коррекции как минимум в район 5250 руб. при преодолении поддержки 5360 руб. Тем не менее, если акциям удастся сохранить поддержку, а результаты пересмотра MSCI Russia 10/40 окажутся для компании благоприятными, можно ожидать скачка цен к историческому максимуму 5653,2 руб.

На нефтяные биржи пришел сдержанный коррекционный настрой, который может перейти в более масштабную фиксацию прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов. В Европе биржи акций консолидируются после повышения накануне. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в феврале неожиданно подскочил с 61,8 пункта до 71,2 пункта (ожидалось 59,6 пункта), судя по всему, отражая оптимизм инвесторов в отношении экономики после вакцинирования. Фондовый рынок США также демонстрирует умеренно позитивный настрой - судя по всему, после длительных выходных рынок покажет очередные рекордные максимумы в условиях спокойного макроэкономического фона, а также ожиданий программы стимулирования.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от максимумов дня, не получив извне достаточных драйверов для развития роста. У новых вершин индексы явно демонстрируют некоторую неуверенность, что можно сказать и о рубле. Импульс к росту на большинстве рынков начал выдыхаться, а американские индексы отыгрывали покупки, наблюдавшиеся в понедельник. Основной опасностью для краткосрочных "быков" по рисковым активам как в России, так и за рубежом остается перекупленность и близость исторических и долгосрочных пиков, которые могут провоцировать коррекции. При этом локальную слабость во вторник показали котировки золота, которые впервые с начала февраля опускались ниже $1800 за унцию на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3420-3530 пунктов, считает Кожухова.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Европе индексы выросли, при этом германский индекс DAX (+0,4%) в ходе торгов обновил исторический максимум.

В Великобритании стартовала вакцинация от COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник британский премьер Борис Джонсон.

В Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы по лунному календарю, торги акциями Гонконга возобновились после выходных - индекс Hang Seng прибавил 1,9%), стагнирует Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX просел на 0,2%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на фоне распространения вакцин и надежд на принятие дополнительных стимулирующих мер в США.

ВВП 19 стран еврозоны в IV квартале 2020 года сократился на 0,6% относительно предыдущего квартала и упал на 5% в годовом выражении, свидетельствует вторая оценка Статистического управления ЕС. Предварительные данные указывали на снижение ВВП на 0,7% относительно предыдущего квартала и на 5,1% в годовом выражении, при этом эксперты не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть во вторник корректируется вниз после обновления максимумов с января 2020 года на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,25 ниже уровня суточной давности.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $63,04 за баррель (-0,4% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $59,8 за баррель (+0,6% к уровню пятницы, накануне торги на NYMEX не проводилось из-за выходного в США).

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+26,5%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+4,7% и +2,9% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,2%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+2,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,7%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-1,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,63 млрд рублей (из них 18,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,01 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,03 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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