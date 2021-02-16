Цены евробондов РФ во вторник снижаются вслед за UST

Москва. 16 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снижаются вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 19 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 115,58% от номинала, что соответствует доходности 1,565% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,78 базисного пункта и составила 101,43% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 5,5 пункта, составив 149,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 98 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 136,61% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 3,51% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 81 базисный пункт - до 130,97% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта и составила 3,53% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 2 базисных пункта, до 110,18% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,87% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 100 базисных пунктов - до 129,62% от номинала (доходность поднялась на 5 базисных пунктов - до 3,515% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2026 и 2027 годах выросли в цене на 1,5 и 17 базисных пунктов - до 115,24% и 114,18% от номинала, соответственно. Их доходности снизились на 0,5 и 2,5 пункта - до 1,715% и 1,87% годовых, соответственно.

"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь снижаются вслед за негативной динамикой цен большинства облигаций стран с развивающейся экономикой. При этом доходность самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году превысила отметку 3,5% годовых. Такая динамика облигаций emerging markets является следствием растущих доходностей евробондов США и европейских стран, в частности долларовый бенчмарк - десятилетние US Treasuries - прибавил сегодня в доходности 6 базисных пунктов. В итоге его процентные ставки обновили годовые максимумы, поднявшись до 1,26% годовых. В свою очередь рост базовых процентных ставок является следствием сформировавшегося на глобальных рынках оптимизма в отношении темпов восстановления мировой экономики после пандемии, что грозит более ранним началом ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.