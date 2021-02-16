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16 февраля 2021 года 16:00

Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне растерявшей прирост нефти

Москва. 16 февраля. Доллар и евро после ослабления на старте торгов развернулись вверх и повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне растерявшей прирост нефти.

Курс доллара США составил 73,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,19 руб./EUR1, подорожав на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,9 копейки - до 80,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 февраля на 1,97 копейки, до 73,2895 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,13 копейки, до 88,9441 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после роста на старте торгов рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне растерявшей прирост нефти. Котировки "черного золота" ранее достигали максимумов с января 2020 года на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США, однако затем перестали повышаться в ожидании новых драйверов.

Внешние рынки также находятся в ожидании развития событий. В понедельник биржи США не работали, так как в стране отмечался День президентов. Тем не менее, инвесторы продолжают испытывать оптимизм по поводу распределения по всему миру вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которое позволит странам обеспечить восстановление и развитие экономики.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в минувшие выходные заявил, что в стране уже было использовано 15 млн доз вакцины от COVID-19. Таким образом, Великобритания по темпам вакцинации обгоняет другие крупные страны.

Президент США Джозеф Байден ранее также сообщил, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Тем временем, как заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ одобрила для экстренного использования две версии вакцины Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca (LON:AZN).

Поддержку рынкам также продолжают оказывать надежды на принятие дополнительных стимулирующих мер в США.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе дневных торгов во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустилась на 0,1%% - до $63,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась до $59,88 за баррель, что на 0,69% выше уровня на закрытие торгов 12 февраля. В понедельник основных торгов на NYMEX не проводилось из-за выходного в США.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

Президент США Джо Байден по просьбе губернатора Грега Эбботта объявил чрезвычайное положение в Техасе, пишет MarketWatch. В результате шторма в штате погибло по меньшей мере два человека.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

"Рубль следует за нефтью и рискует подвергнуться коррекции вместе с ней. Кроме того, его укрепление сдерживается внешнеполитическими рисками. Даже в понедельник вновь продолжились заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что это Европа рушит все ранее наработанные связи с РФ по различным направлениям. Впрочем, понедельник рубль все же провел среди лидеров развивающихся рынков, как турецкая лира и южноафриканский ранд. Однако следование за нефтью может оказаться для рубля не столь безопасным. Нефть не была столь перегретой еще со времен второй иракской войны. Поэтому вероятность отката возрастает с каждым днем, а вместе с ним может скорректироваться и российский рубль", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от геополитики и внешнего фона. Вероятно, американские инвесторы, вернувшись с выходных, поддержат позитив, но вряд ли это приведет к существенному укреплению рубля. Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в перспективе ближайших дней выглядит более обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Анны Зайцевой, основными рисками для курса рубля остаются возможные санкции в отношении России со стороны западных стран, но если санкции будут носить персональный характер, то они, скорее всего, слабо скажутся на курсе рубля. "...Общая тенденция к эскалации напряженности в отношениях между Россией и ЕС, вероятно, будет сохраняться как минимум до сентября, когда состоятся выборы в Госдуму РФ, что будет провоцировать всплески волатильности курса российской валюты. В течение ближайшей недели поддерживающим фактором для рубля будет спрос со стороны нефтегазовых компаний для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, срок по которому установлен до 25 февраля", - подчеркивает Зайцева.

Банк России во вторник, 16 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 779,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 февраля, банки разместили 1 трлн 921,3 млрд рублей (при лимите 3,39 трлн рублей и спросе 1 трлн 921,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых.

ЦБ РФ 9 февраля также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 38 млрд 695,4 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, повысилась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,65%, 4,83% и 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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