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16 февраля 2021 года 16:50
Возможно ослабление рубля до уровня 74 руб./$1 - BCS Express
Первой целью ослабления рубля может стать уровень 74 руб./$1, однако вероятность возобновления снижения доллара пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль во вторник приближался к установленному в понедельник двухмесячному пику, но затем резко сдал позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, констатирует аналитик. Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI поступательно снижается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив десятимесячный минимум. Данный фактор, отмечает Бабин, оказывает все большее давление на рубль, так как высвободившиеся от продажи ОФЗ средства нерезиденты могут направить на покупку инвалюты для вывода ее на другие рынки. "Пара USD/RUB в очередной раз подтвердила силу верхней границы области сильной поддержки 72,6-73,1 руб./$1, перейдя к активному восстановлению. Ближайшей целью данного движения может стать уровень 74 руб./$1. Тем не менее до пробоя верхней границы краткосрочного нисходящего канала сохраняется существенная вероятность возобновления снижения доллара", - указывает эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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