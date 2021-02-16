Финам" рекомендует держать акции Walmart с прогнозной ценой $145,73

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Walmart Inc. с прогнозной ценой $145,73 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

18 февраля 2021 года крупнейший в мире ритейлер Walmart Inc. представит свои финансовые результаты за 4 фискальный квартал, заканчивающийся 31 января. Ожидается, что выручка составит $148,3 млрд (+4,7% г/г), а чистая прибыль на акцию - $1,54 (+11,6% г/г), отмечает старший аналитик Сергей Кауфман.

Также в четверг (16:00 МСК) менеджмент компании проведёт конференц-звонок по итогам отчётности. В центре внимания инвесторов будут прогнозы по финансовым результатам на следующий фискальный год, спрос на недавно запущенного конкурента Amazon Prime Walmart+, комментарии по развитию e-commerce сегмента, а также перспективы по сделке с ByteDance (владелец TikTok). Аналитик "Финама" напоминает, что ранее Walmart планировал купить 7,5% в новой компании TikTok Global, однако 15 февраля появилась информации о приостановке сделки.

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