BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Магнита"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Магнита" в случае стабильной ситуации на рынке акций РФ, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С марта прошлого года акции "Магнита" находились в долгосрочном восходящем тренде. Пандемия коронавируса положительно сказалась на результатах компании, что дало дополнительный драйвер роста. Текущее движение расценивается как коррекция после сильного роста и многократного обновления годовых максимумов. Сейчас цена находится немного ниже 200-недельной скользящей средней, что является негативным сигналом к возможному продолжению падения. Однако индикатор RSI в моменте находится на нейтральном значении (50), - указывает эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов. - Долгосрочный взгляд по "Магниту" умеренно позитивный, поэтому при стабильной рыночной ситуации фаза роста может возобновиться. Сперва потребуется вернуться к уровням 5500 рублей, что открывает дорогу к новым рекордам выше 5790 рублей и закрытию дивидендного гэпа. При этом пока существенных драйверов роста нет".

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