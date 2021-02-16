Динамика рубля неожиданно сильно контрастирует с динамикой ОФЗ - Росбанк

Динамика рубля неожиданно сильно контрастирует с динамикой ОФЗ, однако процесс неустойчив и может склонить чашу весов в ту или иную сторону, говорится в комментарии Росбанка.

Для национальной валюты источником оптимизма, по мнению экспертов банка, остается сырьевая динамика - нефтяные котировки (Brent $63,5/барр.) устремились к уровням января прошлого года, когда риски пандемии еще не имели сколь значимого веса для участников рынка. Пары доллар/рубль и евро/рубль в понедельник преодолели январские уровни сопротивления, наметив движение в сторону 72,0 и 88,0 соответственно.

По мнению аналитиков Росбанка, для гособлигаций важная тема сейчас - переосмысление стратегии Банка России после его комментария о приостановке цикла смягчения процентной политики. Доходность 10-летнего бенчмарка достигала в понедельник 6,60%, только за один день прибавив 10 бп, а за прошедшую неделю - 40 бп.

"Общим знаменателем является временное изменение структуры рынка: покупатели отступили в ожидании более комфортных уровней, - указывают эксперты банка. - На валютном рынке превалирует предложение экспортной выручки, тогда как спрос на валюту от импортеров занял выжидательную позицию. В сегменте госдолга сохраняется неопределенность со стратегией достижения Минфином целевых объемов привлечения средств. На первый взгляд, подобное расхождение из-за перекосов ликвидности может развиваться сколь угодно долго. Однако стоит временным факторам выйти из внешних и внутренних настроений, как произойдет возврат к привычной динамике. Для рубля таковым может стать коррекция сырьевых котировок по мере улучшения погодных условий в США и отказа Саудовской Аравии от одностороннего сокращения добычи по окончании марта, а для рынка госдолга - замедление роста долгосрочных долларовых ставок ставок и разворот внутренней инфляции".

Оба условия, на взгляд аналитиков, могут реализоваться в ближайшие 2-3 недели и резко развернуть курс рынков. Однако пока этого не произошло, имеет смысл следить за уникальной динамикой валют и ставок.

"Минфин во вторник оглашает параметры регулярных первичных аукционов - ведомство могло бы поддержать сегмент умеренностью предложения новых серий ОФЗ-ПД, например, выставив небольшой объем серий 26234 (июл.25) или 26236 (май.28). Конечно, подобный подход не решает долгосрочной задачи наращивания объема локальных заимствований, но оно позволило бы не создавать дополнительный негатив в момент откровенной слабости рынка", - заключают эксперты Росбанка.

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