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16 февраля 2021 года 11:42

Рынок акций РФ утром поднялся до круглых рубежей индексов на внешнем оптимизме

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник вырос на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent закрепилась выше $63 за баррель) благодаря надеждам на восстановление глобальной экономики, подогреваемым успешным внедрением вакцин от коронавируса; индексы МосБиржи и РТС достигли круглых рубежей 3500 и 1500 пунктов соответственно.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3499,37 пункта (+0,5%, максимум сессии - 3510,77 пункта), индекс РТС - 1503,03 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 73,23 рубля (-0,09 рубля), золото стоит $1823,2 за тройскую унцию (без изменений).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с начала недели ощутимо выросли акции "Норникеля" и Сбербанка, что говорит о продолжающемся притоке средств западных инвесторов. Во вторник внешний фон вновь благоволит покупкам, хотя не очень уверенно выглядят промышленные и драгоценные металлы.

Индекс МосБиржи поднялся в область исторического максимума, однако следует проявлять осторожность, в частности, в отношении нефтяных бумаг. Нефть сильно перекуплена технически и фундаментально, коррекция может начаться в любой момент с уходом котировок Brent к первой цели $60 за баррель. При таком сценарии тут же начнется фиксация прибыли по нефтяным акциям. Слабость цен на основную продукцию "Норникеля" говорит о том, что и эта бумага может быть не лучшей во вторник. Неудовлетворенный спрос может перекинуться на отставшие от рынка акции - здесь наибольший потенциал роста имеют бумаги самой "Мосбиржи", которые часто растут даже на падающем рынке.

Среднесрочным инвесторам можно рекомендовать взять немного акций золотодобытчиков. Котировки золота слишком давно не росли, между тем риски мировой инфляции никуда не ушли, а золото по-прежнему считается лучшей защитой от обесценивания денег. Не исключено, что вот-вот начнется новое ралли в золоте, как это сейчас происходит в нефти, которая также длительное время не реагировала на всеобщий позитив, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российские инвесторы утром разогрели индекс МосБиржи выше отметки 3500 пунктов, но по поводу закрепления рынка на достигнутых уровнях остаются сомнения. Рубль, скорее всего, продолжит следовать за нефтью, которая сохраняет позитивный настрой из-за производственных проблем в США.

В Великобритании первую дозу вакцины получили уже 15 млн человек, а это значит, что в обозримом будущем возникнет тот самый коллективный иммунитет, который позволит открыть экономику. Собственно говоря, глобальный инвестор жил все последнее время именно с этой надеждой. В США вакцинацией охвачено уже 53,8 млн человек, в России процесс вакцинации также набирает обороты, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, ключевой темой для нефти в начале недели стала экстремально холодная погода в Техасе, из-за чего американские добывающие и перерабатывающие предприятия были вынуждены приостановить работу. Добыча в крупнейшем сланцевом бассейне Permian, где добывается почти половина всей американской нефти, по данным Bloomberg, упала почти на 1 млн б/с.

СМИ сообщают о температуре от -18 до -22 градусов по Цельсию. Ожидается, что уже во вторник температура будет восстанавливаться к более привычным для этого региона уровням. Краткосрочный характер перебоев с поставками, подстегнувших цены на нефть, говорит о вероятности отката от максимумов в ближайшие дни. Нефтяное ралли продолжается уже не первый день, и текущие высокие ценовые уровни выглядят неустойчивыми. Велика вероятность, что до конца марта будет наблюдаться охлаждение рынка и спуск цен к более справедливым уровням в район $55-58 за баррель Brent, считает эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что сохранение позитивного внешнего фона может позволить индексу МосБиржи протестировать зону исторических максимумов уже во вторник.

Инерция к росту сохранилась на фоне новостей о прогрессе в вакцинации (ВОЗ, наконец, включила вакцину от AstraZeneca в перечень рекомендуемых препаратов, на этой неделе к вакцинации приступят Австралия и Новая Зеландия), а также ввиду все более благоприятной ценовой конъюнктуры на товарных рынках (нефть марки Brent обновляет максимумы с января прошлого года, промышленные металлы - на многолетних максимумах), вызванной ожиданиями сохранения высокого спроса со стороны КНР и притока ликвидности после принятия нового масштабного пакета поддержки экономики США. Рынки в целом уже заложились на позитивный сценарий - скорый запуск стимулов администрацией Джо Байдена, причем в анонсированном объеме $1,9 трлн. Стимулы - это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно.

Сохранение позитивного внешнего фона может позволить индексу МосБиржи протестировать зону 3500-3520 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей интерес представляют отчетности "Яндекса" и "НорНикеля", отмечает Локтюхов.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Европе индексы выросли, при этом германский индекс DAX (+0,4%) в ходе торгов обновил исторический максимум.

Успешное внедрение вакцин от коронавируса и перспективы принятия дополнительных стимулирующих мер в США поддерживают надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, пишет Trading Economics.

В Великобритании стартовала вакцинация от COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник британский премьер Борис Джонсон.

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы по лунному календарю, торги акциями Гонконга возобновились после выходных - индекс Hang Seng растет на 1,8%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE растет на 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на фоне распространения вакцин и надежд на принятие дополнительных стимулирующих мер в США.

Нефть утром во вторник обновляет максимумы с января 2020 года на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США; цена Brent находится почти на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,46 за баррель (+0,3% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $60,1 за баррель (+1,1% к уровню пятницы, накануне торги на NYMEX не проводилось из-за выходного в США).

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+11,2%, ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,42 млрд рублей (из них 4,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,92 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,23 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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