"Финам" рекомендует покупать акции Capital One с прогнозной ценой $138,9

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Capital One Financial с прогнозной ценой на уровне $138,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Наша оценка справедливой стоимости Capital One на горизонте 12 месяцев составляет $63,7 млрд или $138,9 на обыкновенную акцию, что предполагает потенциал роста котировок на 18,6% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", - пишет старший аналитик Игорь Додонов. - С точки зрения технического анализа, на дневном графике акции движутся в рамках среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район отметки $130".

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Capital One является пятым по величине эмитентом банковских карт в США, а также занимает второе место в стране по объему автокредитования;

- Capital One вполне неплохо пережил кризисный 2020 год, чему способствовали сильный бренд, обширная клиентская база и высокая степень цифровизации бизнеса;

- Финансовое положение выглядит вполне устойчивым, коэффициенты достаточности капитала и ликвидности находятся на высоких уровнях;

- Вероятно, что Capital One станет одним из главных бенефициаров восстановления потребительской и деловой активности в США, учитывая сильные позиции банка в сегменте кредитных карт и потребительском банкинге;

- Недавно Capital One восстановил величину квартального дивиденда до докризисного уровня, а также объявил программу выкупа акций.

Capital One Financial - американский диверсифицированный финансовый холдинг, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по величине активов.

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