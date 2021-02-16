Рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 16 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,2-73,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,2 руб./$1 (-12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,88 руб./EUR1 (-9,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,02 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,04 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Цены на нефть, находящиеся на максимумах с января 2020 года, продолжают расти во вторник на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США.

Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм по поводу распределения по всему миру вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которое позволит странам обеспечить восстановление и развитие экономики. Поддержку рынкам также оказывают надежды на принятие дополнительных стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в минувшие выходные заявил, что в стране уже было использовано 15 млн доз вакцины от COVID-19. Таким образом, Великобритания по темпам вакцинации обгоняет другие крупные страны.

Президент США Джозеф Байден ранее также сообщил, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, тем временем сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник выросла на 0,33% - до $63,51 за баррель. По итогам торгов 15 февраля эти контракты подорожали на 1,39% - до $63,3 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась до $60,16 за баррель, что на 1,16% выше уровня на закрытие торгов 12 февраля. В понедельник основных торгов на NYMEX не проводилось из-за выходного в США.