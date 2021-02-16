Идея дня: акции Магнита могут вырасти после Дня инвестора - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Магнита" могут вырасти после Дня инвестора, который состоится в четверг, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Магнит в четверг проведет День инвестора. По его итогам инвесторы могут повысить свои прогнозы по темпам роста компании, что станет катализатором роста котировок акций. На прошлой неделе мы добавили Магнит в Топ-10 акций России", - пишут эксперты инвестбанка.

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