Рублевые облигации привлекательны для покупок на текущих уровнях - ПСБ

Рублевые облигации выглядят привлекательно для покупок на текущих уровнях, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"В понедельник продажи рублевых облигаций продолжились, несмотря на укрепление рубля и высокие цены на нефть. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,55% годовых (+7 б.п.). На наш взгляд, рублевые облигации на текущих уровнях выглядят привлекательно для покупки. Доходность 10-летних ОФЗ предполагает премию 105 б.п. к середине нейтрального диапазона ключевой ставки, который составляет 5 - 6%. С учетом высоких цен на нефть ожидаем сокращения плана заимствований Минфином в первом квартале и в целом по 2021 году. Это должно поддержать спрос на ОФЗ на вторичном рынке", - пишет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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