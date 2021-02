Утренние прогнозы: во вторник вероятен рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов

.

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Walmart Inc. с прогнозной ценой $145,73 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 18 февраля 2021 года крупнейший в мире ритейлер Walmart Inc. представит свои финансовые результаты за 4 фискальный квартал, заканчивающийся 31 января. Ожидается,... читать дальше

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Capital One Financial с прогнозной ценой на уровне $138,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Наша оценка справедливой стоимости Capital One на горизонте 12 месяцев составляет $63,7 млрд или $138,9 на... читать дальше