Утренние прогнозы: во вторник вероятен рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов

Внешний фон во вторник умеренно позитивный, и аналитики рассчитывают на продолжение роста российского рынка акций вслед за мировыми площадками на фоне дорожающей нефти и общего позитива, связанного со снижением темпов пандемии в мире и успешным проведением массовой вакцинации в США и странах ЕС.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон во вторник вновь благоволит покупкам, так что ждем открытия российского рынка акций уверенным ростом, в результате которого индекс Мосбиржи должен переписать исторические максимумы. Однако мы все-таки рекомендуем проявлять осторожность. Прежде всего это касается нефтяных бумаг в связи с сильной перекупленностью нефти и технически, и фундаментально. Коррекция может начаться в любой момент с уходом котировок к первой цели в $60 за баррель. При таком сценарии тут же начнется фиксация прибыли по нефтяным акциям. Слабость цен на основную продукцию "Норникеля" говорит о том, что и эта бумага может быть не лучшей во вторник".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3495-3510 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3520, 3540 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен обновить свой близкий исторический максимум и продолжить подъем в район 3530-3540 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи обновил в понедельник максимумы последних недель и сейчас вплотную приближается к круглой отметке 3500 пунктов. Ключевым драйвером роста нашего рынка остается позитивная динамика на сырьевых площадках. Учитывая внешние факторы, вероятность установления рекорда в обозримой перспективе высокая. И хотя локально во второй половине недели мы можем увидеть некоторое ухудшение внешнего фона в связи с избыточной перекупленностью, техническая картина по нашему рынку указывает на сохранение пространства для роста. Закрепление выше 3450 пунктов открыло для индекса Мосбиржи дорогу в сторону целевых ориентиров 3600-3620 пунктов. В фаворитах находятся тяжеловесные "голубые фишки".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. С одной стороны, мы наблюдаем рост азиатских индексов, дорожающую нефть и относительно слабый доллар. Однако динамика контрактов на промышленные металлы уже не столь позитивная. AUD, CAD, NZD лишь незначительно укрепляются против американской валюты. Доходность по казначейским обязательствам США продолжает расти. Поэтому на старте дня российские инвесторы могут попытаться двинуть индекс Мосбиржи выше отметки 3500, но по поводу закрепления выше неё остаются сомнения".

" Универ Капитал" (Артем Тузов): "Российский рынок акций растет вслед за мировыми площадками на фоне дорожающей нефти и общего позитива, связанного со снижением темпов пандемии в мире и успешным проведением массовой вакцинации в США и странах ЕС. Кроме того, оптимизм инвесторов поддерживается надеждами на меры стимулирования ведущих экономик мира от национальных центробанков, что будет способствовать восстановлению глобальной экономики. В краткосрочной перспективе индекс Мосбиржи составит 3400-3500 п., индекс РТС - 1400-1500 п.".