Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- "Норникель" и "Яндекс" представят финансовые результаты;

- В Германии выйдут индексы настроений в экономике, в еврозоне - данные по ВВП, в США - индекс производственной активности в штате Нью-Йорк;

- Министры финансов стран еврозоны проведут совещание.

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