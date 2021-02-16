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16 февраля 2021 года 09:56
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика: - "Норникель" и "Яндекс" представят финансовые результаты; - В Германии выйдут индексы настроений в экономике, в еврозоне - данные по ВВП, в США - индекс производственной активности в штате Нью-Йорк; - Министры финансов стран еврозоны проведут совещание. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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16 февраля 2021 года 16:26
Вероятность коррекции вниз котировок нефти марок Brent и WTI остается высокой из-за сильной перекупленности, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "К середине европейских торгов во вторник нефть марки Brent торговалась в минусе, а вот нефть марки WTI сохраняла прирост.... читать дальше
.16 февраля 2021 года 16:00
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Walmart Inc. с прогнозной ценой $145,73 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 18 февраля 2021 года крупнейший в мире ритейлер Walmart Inc. представит свои финансовые результаты за 4 фискальный квартал, заканчивающийся 31 января. Ожидается,... читать дальше
.16 февраля 2021 года 15:30
Возможно сохранение цены на золото в диапазоне $1800-2100 за тройскую унцию в 2021 году, считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. "Перспективы инвестиционной привлекательности золота на горизонте 2021-22 гг. весьма неопределенны, так как мы вынуждены... читать дальше
.16 февраля 2021 года 14:52
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3910-3950 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 остается в восходящем тренде. Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие. Прорыв... читать дальше
.16 февраля 2021 года 14:24
Котировки платины с начала февраля поднялись на 21% до более $1300 за унцию, что, вероятно, обусловлено в основном спросом со стороны инвесторов, делающих ставку на развитие "зелёной" экономики, говорится в комментарии Sber CIB. "Платина используется для производства "зелёного" водорода и... читать дальше
.16 февраля 2021 года 13:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции X5 Retail Group с целью 3040 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: от 2705 руб., потенциальная доходность: 12,38%, стоп-приказ: 2490 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. С точки зрения теханализа,... читать дальше
.16 февраля 2021 года 12:46
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Магнита" в случае стабильной ситуации на рынке акций РФ, говорится в комментарии инвесткомпании. "С марта прошлого года акции "Магнита" находились в долгосрочном восходящем тренде. Пандемия коронавируса положительно... читать дальше
.16 февраля 2021 года 12:16
Динамика рубля неожиданно сильно контрастирует с динамикой ОФЗ, однако процесс неустойчив и может склонить чашу весов в ту или иную сторону, говорится в комментарии Росбанка. Для национальной валюты источником оптимизма, по мнению экспертов банка, остается сырьевая динамика - нефтяные котировки... читать дальше
.16 февраля 2021 года 11:47
Поддержку российскому рынку акций на этой неделе продолжат оказывать рост котировок нефти и укрепление курса рубля, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Новостной фон для российского рынка на этой неделе акций позитивен, и мы ожидаем, что рост рынка продолжится. Рынки готовятся к получению дальнейших... читать дальше
.16 февраля 2021 года 11:42
Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник вырос на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent закрепилась выше $63 за баррель) благодаря надеждам на восстановление глобальной экономики, подогреваемым успешным внедрением вакцин от коронавируса; индексы МосБиржи и РТС достигли круглых рубежей 3500 и 1500 пунктов соответственно. читать дальше
.16 февраля 2021 года 11:21
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Capital One Financial с прогнозной ценой на уровне $138,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Наша оценка справедливой стоимости Capital One на горизонте 12 месяцев составляет $63,7 млрд или $138,9 на... читать дальше
.16 февраля 2021 года 10:45
Фондовый рынок РФ позитивно отреагирует на новость о продлении программы льготной ипотеки до 2024г - Газпромбанк
Российский фондовый рынок может очень позитивно отреагировать на новость о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года, считают аналитики Газпромбанка. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения по порядку реализации льготных ипотечных... читать дальше
.16 февраля 2021 года 10:36
Акции "Магнита" могут вырасти после Дня инвестора, который состоится в четверг, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Магнит в четверг проведет День инвестора. По его итогам инвесторы могут повысить свои прогнозы по темпам роста компании, что станет катализатором роста котировок акций. На... читать дальше
.16 февраля 2021 года 10:27
Возможно укрепление рубля до уровня 73 руб./$1 и ниже во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Утром вторника укрепление рубля продолжается, и аналитики Sber CIB не исключают, что он протестирует уровень 73 руб./$1, однако этому, по их мнению, может помешать ухудшение глобальной... читать дальше
.16 февраля 2021 года 10:25
Москва. 16 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
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