Вероятна консолидация рубля в первой половине торгов во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация рубля к доллару в первой половине торговой сессии во вторник на нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Стабилизация цен на рынке энергоносителей выше $63 за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут поводов для существенного направленного движения в рубле во вторник, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. При этом в начале дня активность игроков и объемы торгов могут быть пониженными на фоне слабых изменений внешней конъюнктуры, отмечает он.

"В результате на старте торгов ожидаем удержание парой доллар/рубль позиций в районе 73-73,5 руб./$1. Консолидационные настроения могут сохраниться в рубле в первой половине торгов, после чего начнется повышение активности игроков, что может способствовать переходу американской валюты к направленному движению и попыткам тестирования нижней границы данного коридора", - пишет Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.