Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 16 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Торги на фондовых биржах США 12 февраля не проводились в связи с праздничным днем (День президентов). При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 подрастает во вторник утром почти на 0,6%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Биржи материкового Китая остаются закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, при этом торги акциями Гонконга возобновились после выходных. Инвесторы испытывают оптимизм по поводу распределения по всему миру вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которое позволит странам обеспечить восстановление и развитие экономики. Кроме того, поддержку рынкам оказывают надежды на принятие дополнительных стимулирующих мер в США. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,28%, продолжив расти вторую сессию подряд. Накануне он впервые за 30 лет превысил отметку в 30 тыс. пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:35 МСК вырос на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК поднялся на 0,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

В свою очередь цены на нефть, находящиеся на максимумах с января 2020 года, продолжают расти во вторник на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США. Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США. В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с). Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $63,49 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 февраля эти контракты подорожали на 1,39% - до $63,3 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $60,15 за баррель, что на 1,14% выше уровня на закрытие торгов 12 февраля. В понедельник основных торгов на NYMEX не проводилось из-за выходного в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,732 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,053 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 февраля снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (13-15 февраля) 0,05%, опустившись до 721,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-23" (-0,61%), "РЖД-001P-05R" (-0,39%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,37%), а в лидерах роста - облигации "АФК Система-1Р-13" (+0,24%), "Магнит-БО-002P-03" (+0,19%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 16 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на восьмой выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-08 объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - значение ОФЗ на сроке 5 лет плюс 175-185 базисных пунктов. Премия по 1-10-му купонам определяется по результатам процедуры book building. Длительность 1-го купонного периода составит 295 дней, остальные купоны - полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 февраля, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

АО "Лидер-инвест" 20 февраля планирует провести вторичное размещение облигаций серии БО-П02 с погашением в феврале 2023 года объемом до 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года по ставке 11,7% годовых. Ставка 7-10-го купонов установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,11% годовых. По выпуску 20 февраля предстоит исполнение оферты, объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций. Данный выпуск у компании единственный в обращении.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 32-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6,19% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых. Ставка текущего купона - 4,99% годовых.

ЛК "Европлан" установила ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 7,7% годовых. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в феврале 2019 года по ставке 9,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 марта.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 16 февраля досрочно погасит часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 485,849 млн рублей и 41,137 млн рублей соответственно. Эмитент 12 февраля исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 5 по 11 февраля 2021 года. Кроме того, ПАО "Трансфин-М" выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 26 февраля 2021 года до 4 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 359 тыс. 840 штук, серии 002Р-02 - до 30 тыс. 468 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.