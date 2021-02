Brent - $63,53 за баррель

Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах во вторник.

Биржи материкового Китая остаются закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, при этом торги акциями Гонконга возобновились после выходных.

Инвесторы испытывают оптимизм по поводу распределения по всему миру вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которое позволит странам обеспечить восстановление и развитие экономики. Кроме того, поддержку рынкам оказывают надежды на принятие дополнительных стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск поднялся на 2,1%, продолжив расти вторую сессию подряд. Накануне он впервые за 30 лет превысил отметку в 30 тыс. пунктов.

В число лидеров повышения котировок входят акции SCREEN Holdings Co. (+7,3%) Concordia Financial Group (+5,5%) и Kikkoman Corp. (+5,4%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 4,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 3,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 4,3%.

Лидерами снижения выступают бумаги Tokai Carbon Co. (-4%), Dentsu Group Inc. (-3,3%) и Nippon Paper Industries Co. (-2,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:35 мск вырос на 1,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции нефтяной компании PetroChina Co. (+10,7%), девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (+8,5%) и нефтяной CNOOC (+8,4%).

В лидерах падения оказались бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-2,7%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-2%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-0,9%), занимающейся разработкой и производством биологических препаратов.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск поднялся на 0,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,5%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снизилась на 0,4%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

Представители Резервного банка Австралии (RBA) пришли к выводу, что "в течение некоторого времени потребуется весьма значительная монетарная поддержка, поскольку пройдет еще несколько лет, прежде чем будут достигнуты целевые показатели банка в области инфляции и безработицы", свидетельствует протокол февральского заседания австралийского ЦБ.

"Учитывая это, было бы преждевременно рассматривать вопрос о свертывании монетарных стимулов", - говорится в документе.

По итогам февральского заседания RBA неожиданно объявил о продлении программы выкупа облигаций, подтвердив, таким образом, свое стремление поддержать восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 2,7% и 3% соответственно.

BHP отчиталась о высокой прибыли в первом полугодии 2021 финансового года, объявив рекордные промежуточные дивиденды и спрогнозировав сохранение хорошего спроса в Китае в текущем году.

Котировки акций National Australia Bank выросли на 1,1%. Чистая прибыль банка в первом финансовом квартале не изменилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, тогда как расходы снизились.

Цены на нефть, находящиеся на максимумах с января 2020 года, продолжают расти во вторник на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $63,53 за баррель, что на $0,23 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 февраля эти контракты подорожали на $0,87 (1,39%) - до $63,3 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,21 за баррель, что на $0,74 (1,24%) ниже уровня на закрытие торгов 12 февраля. В понедельник основных торгов на NYMEX не проводилось из-за выходного в США.

"Глобальное предложение уменьшается, поскольку холода в США какое-то время будут сохраняться, - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вилл Сангчил Юнь. - При этом, ожидания спроса улучшаются. Подъем цены WTI к $65 за баррель больше не выглядит невозможным".

Забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.