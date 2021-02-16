Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется к 3530-3540 пунктам во вторник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует подняться к уровням 3530-3540 пунктов во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3495-3510 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3520, 3540 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен обновить свой близкий исторический максимум и продолжить подъем в район 3530-3540 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос.

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