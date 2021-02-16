Возможно обновление исторических максимумов по индексу Мосбиржи во вторник - "Алор Брокер"

Возможно обновление исторических максимумов по индексу Мосбиржи во вторник, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон во вторник вновь благоволит покупкам, так что ждем открытия российского рынка акций уверенным ростом, в результате которого индекс Мосбиржи должен переписать исторические максимумы. Однако мы все-таки рекомендуем проявлять осторожность, - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании. - Прежде всего это касается нефтяных бумаг в связи с сильной перекупленностью нефти и технически, и фундаментально. Коррекция может начаться в любой момент с уходом котировок к первой цели в $60 за баррель. При таком сценарии тут же начнется фиксация прибыли по нефтяным акциям. Слабость цен на основную продукцию "Норникеля" говорит о том, что и эта бумага может быть не лучшей во вторник".

Эксперт при этом отмечает, что в портфеле, по его мнению, можно пока сохранять акции "Московской биржи", а также дивидендные бумаги. Среднесрочным инвесторам Антонов рекомендует взять немного акций золотодобытчиков. "Котировки золота слишком давно не росли, между тем риски мировой инфляции никуда не ушли, а золото по-прежнему считается лучшей защитой от обесценивания денег. Не исключено, что вот-вот мы увидим новое ралли в золоте, как это сейчас происходит в нефти, которая также длительное время не реагировала на всеобщий позитив", - пишет он.

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