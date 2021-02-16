Текущие высокие цены на нефть неустойчивы - BCS Express

Текущие высокие уровни цен на нефть марок Brent и WTI выглядят неустойчивыми, говорится в комментарии BCS Express.

"В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent отметились на новых годовых максимумах в $63,5 за баррель, а цены на нефть марки WTI впервые c января 2020 года оказались выше $60 за баррель. Нефтяное ралли продолжается уже не первый день, и текущие высокие уровни выглядят неустойчивыми. Велика вероятность, что до конца марта мы будем наблюдать охлаждение рынка и спуск цен к более справедливым уровням в районе $55-58 за баррель нефти марки Brent", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Высокие цены на нефть марки WTI в совокупности со стабильным ростом буровой активности создают риски избыточных поставок сланцевой нефти во II полугодии 2021 года, отмечает аналитик. Кривая фьючерсов на WTI находится в глубокой бэквордации: контракты с поставкой через год торгуются на $5,5 ниже ближнего контракта - по ценам около $54,5 за баррель. При таких ценах операционный денежный поток сланцевых компаний вполне позволяет компаниям нарастить инвестиции в разработку новых скважин, считает Галактионов.

"Ранее представители нефтяных компаний в основном заявляли о намерении распределить свободный денежный поток между акционерами. Однако в прошлом столь благоприятную конъюнктуру рынка сланцевики использовали для увеличения добычи, и в этот раз мы можем увидеть аналогичные действия. Экологические инициативы новой администрации президента США могут оказать сдерживающее влияние на добычу, но пока не ясно, насколько они окажутся эффективны", - отмечает эксперт BCS Express.

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