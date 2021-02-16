Вероятен рост индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Индекс Мосбиржи во вторник покажет рост на внешнем позитиве, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи обновил в понедельник максимумы последних недель и сейчас вплотную приближается к круглой отметке 3500 пунктов. Ключевым драйвером роста нашего рынка остается позитивная динамика на сырьевых площадках. Учитывая внешние факторы, вероятность установления рекорда в обозримой перспективе высокая. И хотя локально во второй половине недели мы можем увидеть некоторое ухудшение внешнего фона в связи с избыточной перекупленностью, техническая картина по нашему рынку указывает на сохранение пространства для роста. Закрепление выше 3450 пунктов открыло для индекса Мосбиржи дорогу в сторону целевых ориентиров 3600-3620 пунктов. В фаворитах находятся тяжеловесные "голубые фишки", - пишет аналитик инвесткомпании.

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