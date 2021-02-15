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15 февраля 2021 года 19:36

Рубль вечером укрепляется к доллару и евро вслед за ростом нефти

Москва. 15 февраля. Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за растущей нефтью.

Курс доллара США составил 73,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,92 руб./EUR1, подешевев на 41 копейку. При этом евро торгуется ниже 89 руб./EUR1 впервые с 21 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,96 копейки - до 80,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах вслед за растущей нефтью. При этом активность торгов несколько снизилась из-за отсутствия американских участников рынка, так как в США не работают биржи. В стране в понедельник отмечают День президентов.

Кроме нефти поддержку рублю оказывают позитивная динамика большинства валют emerging markets и усиление интереса инвесторов к риску на фоне надежд на новые стимулы и ускорения темпов вакцинации от коронавируса. Инвесторы оценивают как обнадеживающий процесс принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, предложенный президентом США Джозефом Байденом, кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Кроме того, министры финансов стран еврозоны в понедельник проведут онлайн-встречу, чтобы обсудить восстановление экономики блока, пишет CNBC. Инвесторы не исключают получения дополнительной помощи и в отношении европейской экономики.

К настоящему времени более 15 млн британцев из четырех приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщают западные СМИ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем аккаунте в Twitter назвал цифру важным рубежом и заявил, что это "выдающееся достижение".

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX), сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Президент США сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 млн 812 тыс. 60 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 399 тыс. 789, выздоровели более 80 млн человек.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Коалиция во главе с Саудовской Аравией в выходные объявила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами в направлении аэропорта "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Jazeera.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,46% - до $63,34. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,53% - до $60,38 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже 12 недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник продолжил укрепляться относительно доллара США и евро, существенную роль в этом сыграло укрепление нефти, которая пробила уровень $63 за баррель марки Brent. "Также стоит отметить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором регулятор не просто убрал с повестки дальнейшее снижение ключевой ставки, а, можно сказать, намекнул на ее поднятие. Это также идет рублю на пользу. В целом можно говорить про risk-on на рынке. Валюты развивающихся стран растут относительно доллара США, а сама американская валюта снижается к корзине не только валют развивающихся, но и развитых рынков", - отметил Голубов.

"Основным фактором, поддерживающим высокий спрос на рисковые активы, остаются ожидания скорого решения проблемы пандемии, подкрепленные устойчивым снижением скорости распространения коронавируса в мире, а также массовой вакцинацией. Это должно привести к быстрому восстановлению глобальной экономики. Кроме благоприятной обстановки на глобальных площадках, поддержку рублю оказало ужесточение риторики Банка России по итогам пятничного заседания. Теперь регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП), принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен. Учитывая, что инфляция превышает таргет ЦБ и ключевую ставку, возвращение к нейтральной ДКП - это повышение ставки, что является одним из фундаментальных факторов укрепления любой валюты", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 февраля на 62,86 копейки, до 73,3092 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,98 копейки, до 88,9754 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за выходного дня в США, где отмечается День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 75,71 копейки по сравнению с пятницей и составил 73,3062 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 133,034 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 80,77 копейки, до 88,9531 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 75,21 копейки и составил 88,9318 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR389,566 млн, из которых EUR162,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR226,848 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,18% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,65%, 4,83% и 4,93% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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