Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за раллировавшей нефтью, лидировал Норникель

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками и нефтью на ожиданиях восстановления спроса и на фоне надежд на принятие новых экономических стимулов в США; индекс РТС поднялся к рубежу 1500 пунктов, лидерами роста выступили акции "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3481,9 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1496,4 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 73,29 рубля (-0,43 рубля), золото стоит $1817,9 за тройскую унцию (-0,3%).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью каналу "Россия 1", что проект строительства газопровода "Северный поток 2" будет реализован, несмотря на попытки США затянуть его реализацию.

Подорожали акции "Норникеля" (+3,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Московской Биржи" (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,7%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

По оценке директора по инвестидеям компании "БКС Мир инвестиций" Константина Черепанова, позитивное влияние на рынки продолжают оказывать оптимизм инвесторов по поводу новых стимулов в США на $1,9 трлн и успешное прохождение вакцинации в США и Великобритании. Скорость распространения коронавирусной инфекции в мире продолжает снижаться, во многих странах уже заговорили о смягчении карантинных ограничений.

Темпы вакцинации в США выросли на 20% от уровня начала февраля, причем 60% населения Штатов будет вакцинировано уже к августу, а 100% - к январю 2022 года. В Великобритании темп вакцинации вырос на 3% и сохранился на уровне 10% от населения в месяц, вакцинация 60% населения - к июню, 100% - к октябрю 2021 года.

Из макростатистики на неделе будут важны данные по промышленному производству и ВВП в США и Европе. Кроме того, можно ожидать более конкретных шагов президента США Джозефа Байдена в отношении КНР, что может создать геополитическую напряженность и привести к делистингу китайских компаний с американских бирж.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, активность покупателей в начале недели была выше средней, несмотря на выходной в США, в лидеры вырвался потребительский сектор, а самым слабым оказался сектор транспорта.

Акции сталеваров оставались под давлением как из-за укрепления рубля, так и из-за поднадоевшей темы возможных административных мер, ограничивающих рост цен на их продукцию. Одновременно выросли бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO), одного из крупнейших поставщиков титановой продукции на мировой рынок. Надежды на вакцинацию и оживление авиаперелетов дополняются новыми темами обсуждения лунных программ. Естественно, что развитие космической техники также потребует значительных объемов титана. Выросли расписки TCS Group (MOEX: TCSG) на фоне сообщений менеджмента группы о начале разработки собственной платежной системы Tinkoff Pay. Пока нет информации о каких-либо сроках запуска, но сам факт участия в гонке за освоение передовых финансовых технологий подтверждает статус одного из самых динамично развивающихся банков.

Рубль укрепился вслед за нефтью, но риски внешнеполитического характера остаются главным сдерживающим фактором. Пока нет ясности в вопросе возможных ограничительных мер со стороны Европы, поэтому спекулянты предпочитают стоять в стороне. Заявления ЦБ РФ о возможном переходе к нейтральной денежной политике лишь дают надежду на то, что реальная доходность рубля все же станет положительной, предоставляя достаточную премию для инвесторов. Чуть более бодрое укрепление может произойти на фоне налогового периода, но пиковые платежи состоятся на будущей неделе.

Нефть продолжает получать новости, которые способны поднять биржевые котировки еще выше. Профсоюзы порта Mongstad в Норвегии могут принять решение о забастовке - если это произойдет, то почти треть нефтяного экспорта страны будет приостановлена. Землетрясение в Японии, которое произошло в субботу, привело к остановке до 20% нефтеперерабатывающих мощностей. С одной стороны, это плохая новость, но, с другой, можно ожидать более высокой активности Японии на спот-рынке поставки нефтепродуктов, а это уже повод предполагать увеличение импорта странами региона. Холодная погода в минувшие выходные привела к остановке до половины ветряных электростанций в Техасе из-за обледенения. Естественно, что пасмурная погода также не позволяет говорить о компенсации энергии ветра энергией солнца. Схожая холодная погода с обильными осадками присутствует на территориях США от северо-запада до центральных районов. На этом фоне также дорожают контракты на природный газ.

На текущей неделе ожидаются дальнейшие шаги по продвижению пакета "Спасения Америки" за $1,9 трлн. Импичмент Дональду Трампу не состоялся, а это значит, что на политической арене он продолжит свою деятельность, возглавляя движение "Сделаем Америку снова Великой". Впрочем, величие это пока исчисляется огромными потоками стимулирующих долларов. Национальный долг США уже превышает $27,913 трлн. Российский рынок реагирует на дорогую нефть, доходы от которой могут распределиться по всей экономике, что первыми отыгрывают бумаги потребительского сектора. Также позитивом являются планы постепенного выхода из коронавирусных ограничений, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, главной темой для глобальных рынков остается "рефляция", актуальность которой обусловлена надеждами на дальнейшее стимулирование американской экономики и массовую вакцинацию от COVID-19 в мировом масштабе. Катализатором взлета нефти стала информация о возможных перебоях с поставками углеводородного сырья из Техаса из-за аномальных погодных условий.

На текущей неделе главными темами станут отчетности компаний, саммит НАТО, слушания в Конгрессе на тему "бума" розничных инвесторов, протоколы центробанков, а также встреча G7. Для некоторых инвесторов могут представлять интерес комментарии Минздрава о штаммах коронавируса и разработке вакцин.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, улучшение аппетита к риску в мире и рост цен на нефть благоприятны для российского рынка акций и курса рубля: азиатские и европейские рынки начали неделю с роста на фоне ожиданий монетарных и бюджетных стимулов, что повышает аппетит к риску особенно на рынках EM. Цены на нефть Brent подскочили выше годовых максимумов, превысив $63 за баррель на фоне холодной погоды в Северной Америке и Европе и напряженности на Ближнем Востоке. Хотя недавние данные говорят о том, что инфляция на развитых рынках сохраняется ниже среднего уровня, последние несколько торговых сессий набирает силу торговля в расчете на reflation trade на фоне процесса вакцинации и надежд на масштабные бюджетные стимулы от Байдена.

На неделе на российском рынке акций спросом будут пользоваться циклические компании и недооцененные активы. Рост цен на нефть благоприятен для курса рубля, что должно оказать дополнительную поддержку акциям российских компаний, полагает Волш.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть растет из-за геополитической напряженности в Йемене - инвесторы опасаются более ограниченного предложения на Ближнем Востоке. Кроме того, холодная погода в Техасе, крупнейшем регионе добычи сланцевой нефти в США, приводит к перебоям в производстве и также может потенциально сократить предложение.

Цена Brent находится выше $63 за баррель, фьючерсы уже перекуплены, но пока что фундаментальные факторы продолжают толкать котировки вверх. При закреплении международного сорта выше сопротивления $63,5 можно ожидать скачка в район $65 за баррель, далее в среднесрочной перспективе целью роста станет рубеж $70 за баррель, однако его достижение вряд ли возможно без существенных фундаментальных потрясений и предварительной нисходящей коррекции. Поддержкой для Brent выступает уровень $59,50 за баррель, полагает аналитик.

В ЕС обещают ускорить процедуру одобрения вакцин против коронавируса на фоне распространения его новых штаммов. Статистика показала падение промпроизводства еврозоны в декабре на 1,6% м/м (ожидалось -1%) после его повышения на 2,6% месяцем ранее. Торги в США в понедельник не проводятся в связи с празднованием Дня президентов.

Индексы МосБиржи и РТС нацелились на психологически важные отметки 3500 и 1500 пунктов, рынок все ближе подходит к январским максимумам (3520 и 1507 пунктов), что может как ограничить потенциал восходящего движения, так и дать индексам новый импульс к повышению. На данный момент краткосрочные "быки" не спешат сдавать позиции, хотя и проявляют некоторую неуверенность. Фундаментальные факторы в целом остаются прежними: на рынке РФ оценивают динамику нефти и ждут новостей по санкциям, на западных площадках наблюдают за ходом вакцинирования и макроэкономическими данными. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 3425-3530 пунктов, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, несмотря на политические катаклизмы и санкционные риски, продолжается приток западного капитала в российские акции, что дает сигнал на продолжение роста прежде всего Сбербанка и "Норильского никеля". Менее радужная ситуация с акциями золотодобытчиков, поскольку золото в последнее время сильно отстает от роста других сырьевых активов и никак не может закрепиться выше отметки $1850 за тройскую унцию. Однако в любое время драгметалл может начать ликвидировать данное отставание, как это наблюдалось на примере нефти.

По-прежнему рекомендуется держать акции "Мосбиржи", которые пытаются пробить вверх боковик и пойти обновлять рекордные уровни, а также бумаги черных металлургов в ожидании их высоких дивидендов. Нефть в последнее время игнорирует статистику по буровой активности в США, но рано или поздно пробуренные скважины начнут выдавать нефть. Рубль безоткатно растет 8 сессий подряд, краткосрочная перекупленность очень высока. Впереди у пары доллар-рубль сильная поддержка 73 руб./$1, которая держится и крепнет с декабря прошлого года. В тоже время российскую валюту поддерживают западные спекулянты, не исключено, что в ближайшие дни пара доллар-рубль может протестировать отметку 73 руб./$1.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,1-0,5%, обновив максимумы на фоне надежд инвесторов на принятие новых мер поддержки экономики США и новостей об ускорении темпов вакцинации от коронавируса. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам второй недели подряд.

Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer/BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля. По его словам, США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и Австралии; биржи Гонконга и материкового Китая не работают в связи празднованием Нового года по лунному календарю), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-2,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Биржи материкового Китая возобновят работу в четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

ВВП Японии в октябре-декабре увеличился по итогам второго квартала подряд, отражая восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. Экономика выросла на 3% в поквартальном выражении после подъема на 5,3% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3%.

По итогам всего 2020 года японский ВВП снизился на 4,8%. Это стало первым падением показателя с 2009 года, когда в разгар глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%.

На нефтяном рынке цены отошли от утренних максимумов (Brent превышала $63,7 за баррель) после ралли на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и новые стимулы в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,65 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $63,29 за баррель (+1,4% и +2,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $60,29 за баррель (+1,4% и +2,1% в пятницу).

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+16,3%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+10,4% и +3,4% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+5,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,3%).

Подешевели акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-0,8%), "префы" "Мечела" (-0,7%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,6%).

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,6%). Группа достигла предварительной договоренности о покупке у финской Atria мясоперерабатывающего предприятия ООО "Пит-Продукт" (бренд Pit Product). Сделка позволит "Черкизово" увеличить долю на рынке колбасных изделий в Северо-Западном федеральном округе - одном из ключевых для компании регионов, говорится в ее сообщении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,79 млрд рублей (из них 13,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,75 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,13 млрд рублей - на акции "Норникеля").