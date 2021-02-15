.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в понедельник снизились на фоне роста базовых процентных ставок
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,7%
В России в январе рост потребительских цен замедлился до 0,7% после роста на 0,8% в декабре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,2%
 
ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой
Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть объединены в ходе масштабной реформы. За назначением Андрея Кигима главой ПФР вместо Максима Топилина стоит реформа...
 
В России предлагают внедрить механизм инвестсделок при приватизации госактивов
Российский аукционный дом (РАД), крупнейший агент по продаже федерального имущества, предлагает внедрить механизм инвестиционных сделок при приватизации госактивов. Речь идет о введении для потенциальных покупателей госимущества обязательств по...
 
Реестр для доступа к биометрическим данным будет вести "Ростелеком"
В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к системе подключены банки и - с 1 января 2021 г. - страховые компании. В будущем к ней смогут подключаться...
 
15 февраля 2021 года 19:00

Цены евробондов РФ в понедельник снизились на фоне роста базовых процентных ставок

Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне продолжающегося повышения базовых процентных ставок как в долларах, так и евро. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня расширились, поскольку US Treasuries 15 февраля не торговались из-за праздничного дня в США (День президентов).

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 февраля и составила 115,78% от номинала, что соответствует доходности 1,505% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню). Спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 базисного пункта и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 100 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,71% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 3,455% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 81 базисный пункт, опустившись до 131,84% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,485% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 10 базисных пунктов, до 115,215% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта, до 1,72% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 110,2% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 0,87% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 88 базисных пунктов, подешевев до 130,68% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,465% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 16 базисных пунктов, до 114,1% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 1,885% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США. Основным негативным фактором для облигаций развивающихся стран, в том числе и России, является рост "длинных" базовых ставок как в долларах, так и евро. На фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на рисковые активы интерес участников рынка к "защитным" бумагам упал, причем падают в цене как US Treasuries, так и европейские облигации, в частности, доходность тридцатилетних еврооблигаций практически всех стран Европы в конце прошлой недели вышла в положительную зону, чего не наблюдалось уже довольно давно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Негативная ценовая динамика облигаций развитых стран объясняется ожиданиями более быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, что приведет к сворачиванию стимулирующих программ. Кроме того, растут опасения, что могут ускориться инфляционные процессы, которые заставят мировые центробанки перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. В результате практически все инструменты с фиксированной доходностью сейчас находятся под давлением, несмотря даже на то, что многие облигации emerging markets относятся к числу рискованных активов и, по идее, должны расти в цене на волне "спроса на риск". Но негативная динамика базовых активов сейчас все же перевешивает все позитивные факторы", - отметил Пшонковский.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 февраля 2021 года 19:09
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1 - Газпромбанк
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка. "Курс российского рубля на прошлой неделе укрепился к доллару на 1,4% и достиг 73,6 руб./$1 на фоне роста нефтяных котировок и позитивного настроя (индекс DXY за неделю снизился на 0,6%)....    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 18:48
Доллар в 2021 году, скорее всего, будет терять позиции - "Финам"
Аналитики "Финама" в 2021 году в базовом сценарии ожидают сохранения тенденции к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать сохранение ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. По их...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 18:25
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Аппетит к риску на глобальных рынках заметно усилился на прошлой неделе. Вырос интерес инвесторов к активам развивающихся...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 17:57
Вероятно укрепление рубля в течение текущего года - "Альфа-Капитал"
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в течение текущего года на фоне наибольшей привлекательных среди валют развивающихся рынков, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. Курс рубля к доллару в понедельник опускался ниже 73,2 руб./$1,...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 17:33
Укрепление рубля сдерживается рисками внешнеполитического характера - "Открытие Брокер"
Укрепление курса рубля вслед за ценами на нефть явно сдерживается рисками внешнеполитического характера, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Нефть дорожает и тащит за собой рубль, но его укрепление явно сдерживается...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 17:07
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840/унц. на текущей неделе - Sber CIB
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840 за тройскую унцию на текущей неделе, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Котировки золота держатся около $1820 за тройскую унцию в понедельник, рядом с нижней границей пятничного торгового диапазона, констатирует аналитик Михаил...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 16:41
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $42
BCS Express 15 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42 за штуку". Цена входа: уровни $34,5-35, потенциальная доходность: 20%, горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "О смене сентимента в худшую сторону укажет...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 16:18
Котировки нефти вряд ли достигнут $70/барр. в ближайшее время - "Велес Капитал"
Котировки нефти марки Brent вряд ли смогут подняться до уровня в $70 за баррель без предварительной коррекции вниз или сильных фундаментальных оснований, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI остаются в плюсе в понедельник,...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 15:56
Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти
Москва. 15 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и позитивной динамике внешних рынков.    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 15:47
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК "Система", ГМК "Норильский никель", "Газпром", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики добавили в список фаворитов АФК "Система" в ожидании...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 15:27
Рубль останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю - BCS GM
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. "Курс рубля в ближайшую неделю, по нашей оценке, не претерпит существенных изменений: мы считаем, что российская валюта останется в коридоре 73-75...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 14:42
Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$1 выглядит обоснованным - Банк "Санкт-Петербург"
Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$ выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе торговался в рамках общей тенденции укрепления валют развивающихся стран,...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 13:26
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., говорится в комментарии инвесткомпании. "Возвращается в топ-5 Cisco - один из мировых...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 13:02
Рост котировок платины, вероятно, продолжится - Банк "Открытие"
Рост котировок платины, вероятно, продолжится, и цены могут достичь уровня в $1500 за унцию в краткосрочной перспективе, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Цены на платину за прошедшую неделю выросли на...    читать дальше
.
15 февраля 2021 года 12:27
Акции циклических компаний будут пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк
Акции циклических компаний и недооцененные активы будут пользоваться спросом на текущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка. "Утренний новостной фон остается позитивным для российского рынка акций - азиатские рынки идут вверх на фоне ожиданий монетарных и бюджетных стимулов, что, в свою...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.