Цены евробондов РФ в понедельник снизились на фоне роста базовых процентных ставок

Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне продолжающегося повышения базовых процентных ставок как в долларах, так и евро. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня расширились, поскольку US Treasuries 15 февраля не торговались из-за праздничного дня в США (День президентов).

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 февраля и составила 115,78% от номинала, что соответствует доходности 1,505% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню). Спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 базисного пункта и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 100 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,71% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 3,455% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 81 базисный пункт, опустившись до 131,84% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,485% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 10 базисных пунктов, до 115,215% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта, до 1,72% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 110,2% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 0,87% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 88 базисных пунктов, подешевев до 130,68% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,465% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 16 базисных пунктов, до 114,1% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 1,885% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США. Основным негативным фактором для облигаций развивающихся стран, в том числе и России, является рост "длинных" базовых ставок как в долларах, так и евро. На фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на рисковые активы интерес участников рынка к "защитным" бумагам упал, причем падают в цене как US Treasuries, так и европейские облигации, в частности, доходность тридцатилетних еврооблигаций практически всех стран Европы в конце прошлой недели вышла в положительную зону, чего не наблюдалось уже довольно давно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Негативная ценовая динамика облигаций развитых стран объясняется ожиданиями более быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, что приведет к сворачиванию стимулирующих программ. Кроме того, растут опасения, что могут ускориться инфляционные процессы, которые заставят мировые центробанки перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. В результате практически все инструменты с фиксированной доходностью сейчас находятся под давлением, несмотря даже на то, что многие облигации emerging markets относятся к числу рискованных активов и, по идее, должны расти в цене на волне "спроса на риск". Но негативная динамика базовых активов сейчас все же перевешивает все позитивные факторы", - отметил Пшонковский.