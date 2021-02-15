.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доллар в 2021 году, скорее всего, будет терять позиции - "Финам"
.
15 февраля 2021 года 18:48
Доллар в 2021 году, скорее всего, будет терять позиции - "Финам"
Аналитики "Финама" в 2021 году в базовом сценарии ожидают сохранения тенденции к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать сохранение ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. По их мнению, в соответствии с обозначенным в прошлом году подходом ФРС процентная ставка будет оставаться на текущем уровне до достижения инфляции целевого значения в 2,0% и какое-то время после этого. В последние месяцы 2020 года данный показатель в США стабилизировался у отметки 1,2% после падения до 0,1% в мае. В ближайшее время достижение таргета в 2,0% выглядит довольно трудновыполнимой задачей на фоне сохранения сложной эпидемиологической обстановки, однако во втором полугодии 2021 года, по мере распространения вакцин, ожидается восстановление экономической активности и потребительского спроса, что, на взгляд экспертов, будет способствовать росту инфляции в Штатах. "Однако стоит отметить, что в качестве дополнительного критерия для определения курса денежно-кредитной политики ФРС будет использовать уровень занятости, при этом регулятор не планирует повышать ставку до достижения этим показателем докризисных уровней. Учитывая структурный характер нынешней безработицы в США, для достижения таргета по этому показателю может потребоваться существенное время, поскольку большому количеству работников пострадавших в ходе пандемии отраслей придется сменить квалификацию. В свою очередь, это будет сдерживать слишком быстрый переход ФРС к ужесточению ДКП", - отмечают аналитики "Финама". Таким образом, в 2021 году и в дальнейшем с ростом инфляции реальная процентная ставка в США будет снижаться, что будет играть против американского доллара, подчеркивается в аналитическом материале. В этих условиях у институциональных инвесторов, даже традиционно консервативных, будет возрастать необходимость поиска более рисковых вложений, в том числе в других валютах, для обеспечения требуемых уровней доходности. В частности, большинство западных пенсионных фондов, на которые приходится значимая доля глобального инвестиционного спроса, работают по схеме defined benefit, предусматривающей заранее установленный уровень выплат участникам пенсионных планов. При этом нынешние ставки по долговым инструментам, номинированным в долларах США, по мнению экспертов "Финама", не способны обеспечить бездефицитное сведение балансов таких фондов. В результате этого пенсионные фонды будут вынуждены прибегать к наращиванию риска по своим портфелям и увеличивать диверсификацию по валютам. "Дополнительную поддержку условно рисковым валютам будет оказывать постепенное возвращение мировой экономики к нормальному функционированию по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, - полагают аналитики инвесткомпании. - Обычно в периоды подъема на глобальных финансовых рынках американский доллар оказывается под давлением, тогда как другие валюты, в том числе евро, укрепляются. Вместе с тем нельзя исключать и временного укрепления американского доллара в течение 2021 года, особенно в первой его половине, в случае коррекции на рынках акций". Также эксперты рекомендуют иметь в виду, что в результате беспрецедентных мер монетарного стимулирования произошел значительный приток средств на глобальные рынки, в связи с чем риски увеличения волатильности цен финансовых инструментов и курсов валют существенно возросли. В таких условиях можно ожидать, что периоды роста на мировых рынках будут сменяться более глубокими коррекциями, нежели те, что имели место в прошлом. "Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что в 2021 году пара EUR/USD будет торговаться преимущественно в диапазоне 1,18-1,23. При максимально благоприятном развитии событий курс евро по отношению к доллару США может достигать отметки 1,25, а в случае реализации обозначенных выше рисков может временно опускаться до уровня 1,15", - заключают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ДОЛЛАР-ПРОГНОЗ
.
15 февраля 2021 года 19:09
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка. "Курс российского рубля на прошлой неделе укрепился к доллару на 1,4% и достиг 73,6 руб./$1 на фоне роста нефтяных котировок и позитивного настроя (индекс DXY за неделю снизился на 0,6%).... читать дальше
.15 февраля 2021 года 19:00
Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне продолжающегося повышения базовых процентных ставок как в долларах, так и евро. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня расширились, поскольку US Treasuries 15 февраля не торговались из-за праздничного дня в США (День президентов). читать дальше
.15 февраля 2021 года 18:25
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Аппетит к риску на глобальных рынках заметно усилился на прошлой неделе. Вырос интерес инвесторов к активам развивающихся... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:57
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в течение текущего года на фоне наибольшей привлекательных среди валют развивающихся рынков, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. Курс рубля к доллару в понедельник опускался ниже 73,2 руб./$1,... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:33
Укрепление курса рубля вслед за ценами на нефть явно сдерживается рисками внешнеполитического характера, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Нефть дорожает и тащит за собой рубль, но его укрепление явно сдерживается... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:07
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840 за тройскую унцию на текущей неделе, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Котировки золота держатся около $1820 за тройскую унцию в понедельник, рядом с нижней границей пятничного торгового диапазона, констатирует аналитик Михаил... читать дальше
.15 февраля 2021 года 16:41
BCS Express 15 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42 за штуку". Цена входа: уровни $34,5-35, потенциальная доходность: 20%, горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "О смене сентимента в худшую сторону укажет... читать дальше
.15 февраля 2021 года 16:18
Котировки нефти марки Brent вряд ли смогут подняться до уровня в $70 за баррель без предварительной коррекции вниз или сильных фундаментальных оснований, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI остаются в плюсе в понедельник,... читать дальше
.15 февраля 2021 года 15:56
Москва. 15 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и позитивной динамике внешних рынков. читать дальше
.15 февраля 2021 года 15:47
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК "Система", ГМК "Норильский никель", "Газпром", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики добавили в список фаворитов АФК "Система" в ожидании... читать дальше
.15 февраля 2021 года 15:27
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. "Курс рубля в ближайшую неделю, по нашей оценке, не претерпит существенных изменений: мы считаем, что российская валюта останется в коридоре 73-75... читать дальше
.15 февраля 2021 года 14:42
Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$ выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе торговался в рамках общей тенденции укрепления валют развивающихся стран,... читать дальше
.15 февраля 2021 года 13:26
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., говорится в комментарии инвесткомпании. "Возвращается в топ-5 Cisco - один из мировых... читать дальше
.15 февраля 2021 года 13:02
Рост котировок платины, вероятно, продолжится, и цены могут достичь уровня в $1500 за унцию в краткосрочной перспективе, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Цены на платину за прошедшую неделю выросли на... читать дальше
.15 февраля 2021 года 12:27
Акции циклических компаний и недооцененные активы будут пользоваться спросом на текущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка. "Утренний новостной фон остается позитивным для российского рынка акций - азиатские рынки идут вверх на фоне ожиданий монетарных и бюджетных стимулов, что, в свою... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.