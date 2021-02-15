Укрепление рубля сдерживается рисками внешнеполитического характера - "Открытие Брокер"

Укрепление курса рубля вслед за ценами на нефть явно сдерживается рисками внешнеполитического характера, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Нефть дорожает и тащит за собой рубль, но его укрепление явно сдерживается рисками внешнеполитического характера. Пока нет ясности в вопросе возможных ограничительных мер со стороны Европы, поэтому спекулянты предпочитают стоять в стороне. Заявления ЦБ РФ о возможном переходе к нейтральной денежной политике лишь дают надежду на то, что реальная доходность рубля всё же станет положительной, предоставляя достаточную премию для инвесторов. Однако на рынке почти нет тех, кто ждёт данное событие в I полугодии 2021 года. Соответственно, в отсутствии явной инвестиционной привлекательности, в условиях высоких рисков внешнеполитического характера рублю остаётся лишь вяло следовать за нефтью. Чуть более бодрое укрепление может произойти на фоне налогового периода, но пиковые платежи состоятся на будущей неделе", - пишет Кочетков в своем комментарии.

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