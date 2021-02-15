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15 февраля 2021 года 15:56

Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти

Москва. 15 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и позитивной динамике внешних рынков.

Курс доллара США составил 74,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,92 руб./EUR1, подешевев на 40,5 копейки. При этом евро торгуется ниже 89 руб./EUR1 впервые с 21 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,3 копейки - до 80,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 февраля на 62,86 копейки, до 73,3092 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,98 копейки, до 88,9754 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после скачка вверх к доллару и евро на старте торгов рубль продолжает повышаться в обеих парах. Рост рубля обусловлен активно дорожающей нефтью, позитивной динамикой большинства валют emerging markets и в целом усилением интереса инвесторов к риску на фоне надежд на новые стимулы и ускорения темпов вакцинации от коронавируса.

Инвесторы оценивают как обнадеживающий процесс принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, предложенный президентом США Джозефом Байденом, кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Кроме того, министры финансов стран еврозоны в понедельник проведут онлайн-встречу, чтобы обсудить восстановление экономики блока, пишет CNBC. Инвесторы не исключают получения дополнительной помощи и в отношении европейской экономики.

К настоящему времени более 15 млн британцев из четырех приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщают западные СМИ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем аккаунте в Twitter назвал цифру важным рубежом и заявил, что это "выдающееся достижение".

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX), сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Президент США сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 млн 812 тыс. 60 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 399 тыс. 789, выздоровели более 80 млн человек.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Коалиция во главе с Саудовской Аравией в выходные объявила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами в направлении аэропорта "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Jazeera.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,47% - до $63,35. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,03% - до $60,68 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже 12 недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

"Геополитический фон спокоен, рубль получает сильную поддержку благодаря росту цен на нефть. В пятницу в первой половине дня рубль сильно ослаб, что было обусловлено глобальным укреплением американской валюты, а также усилением напряженности в отношениях России и ЕС в преддверии 22 февраля, когда Евросоюз намерен обсудить возможность новых санкций. Однако ближе к вечеру на глобальные рынки вернулся оптимизм, валюты развивающихся рынков отыграли потери, нефть резко подорожала, и рубль смог укрепиться до 73,7 руб. за доллар. В понедельник нефть продолжает дорожать, геополитический фон остается спокойным. Учитывая то, что в последние дни рубль отставал от других валют развивающихся рынков, а цены на нефть стремительно росли, мы считаем, что сегодня рубль покажет опережающую динамику и укрепится до 73 руб. за доллар. Торги должны проходить довольно спокойно, так как в США сегодня выходной", - отмечают аналитики Sber CIB Investment Research.

"Рубль на прошлой неделе торговался в рамках общей тенденции укрепления валют развивающихся стран, дополнительно отыгрывая сравнительную мягкость опубликованного в США на позапрошлой неделе законопроекта о новых санкциях, но к пятнице возобновление санкционной риторики уже со стороны ЕС и заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова усилили давление на российскую валюту. Рубль продолжил укрепляться с утра понедельника, курс пары "доллар-рубль" снижался до 73,1 руб./$1. В ближайшие дни геополитика продолжит влиять на курс рубля, при этом мы не ждем сильного ослабления доллара на глобальном рынке. Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$1 выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,18% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,65%, 4,83% и 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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