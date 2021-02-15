Котировки нефти вряд ли достигнут $70/барр. в ближайшее время - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent вряд ли смогут подняться до уровня в $70 за баррель без предварительной коррекции вниз или сильных фундаментальных оснований, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI остаются в плюсе в понедельник, констатирует аналитик Елена Кожухова. "Переход рынка от коррекционного снижения к росту произошел еще в пятницу на фоне первых сообщений об усилении геополитической напряженности в Йемене. Инвесторы опасаются более ограниченного предложения на Ближнем Востоке. Кроме того, холодная погода в Техасе, крупнейшем регионе добычи сланцевой нефти в США, приводит к перебоям в производстве и также может потенциально сократить предложение", - отмечает она.

"С технической точки зрения, котировки нефти марок Brent и WTI расположены у максимумов с января прошлого года. Фьючерсы перекуплены, но пока что фундаментальные факторы продолжают "толкать" котировки наверх. Так, при закреплении международного сорта выше сопротивления $63,50 за баррель можно ожидать скачка в район $65, а американского сорта - к $63,50 при закреплении выше $61,50 за баррель. В среднесрочной перспективе котировки нефти марки Brent даже могут стремиться к $70, но вряд ли мы вскоре увидим данный уровень без существенных фундаментальных потрясений и предварительной нисходящей коррекции. Ближайший район важных краткосрочных поддержек для нефти марок Brent и WTI расположен у $59,50 и $56,50 за баррель соответственно", - указывает эксперт инвесткомпании.

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