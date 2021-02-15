Рубль останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю - BCS GM

Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Курс рубля в ближайшую неделю, по нашей оценке, не претерпит существенных изменений: мы считаем, что российская валюта останется в коридоре 73-75 руб./$1. Этот сценарий предполагает стабильность нефтяных котировок и мировых фондовых индексов, что, впрочем, гарантировать сложно. Теоретически в марте, вслед объявлением относительно "мягких" санкций со стороны ЕС и США, рубль может укрепиться и выйти в коридор 71-72 руб./$1 на фоне снижения геополитических рисков. Прогноз курса на конец текущего года мы не меняем: по-прежнему ожидаем плавного укрепления рубля до 69-71 руб./$1", - указывает эксперт BCS GM.

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