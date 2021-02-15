.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рост котировок платины, вероятно, продолжится - Банк "Открытие"
.
15 февраля 2021 года 13:02
Рост котировок платины, вероятно, продолжится - Банк "Открытие"
Рост котировок платины, вероятно, продолжится, и цены могут достичь уровня в $1500 за унцию в краткосрочной перспективе, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Цены на платину за прошедшую неделю выросли на 10% на фоне общего улучшения позиций сырьевых активов, ориентированных на промышленность, констатирует . "Отметим, что несмотря на то, что платина относится к драгоценным металлам и четверть ее предложения потребляется в производстве ювелирных изделий, который оказался под существенным давлением на фоне пандемии, этот металл также тесно связан с промышленным сектором. В частности, около 30% потребляется для производства катализаторов в автомобилях, еще 24% распределены между химической и стекольной промышленностью, производством электроники и прочим. Поэтому анализируя динамику цен на платину, необходимо всегда сравнивать ее с изменением цен на цветные металлы. Так, котировки меди и цинка с 5 по 11 февраля укрепились на 5%, никеля и алюминия - на 3%, свинца - на 2,4%. В то же время котировки драгоценных металлов практически не изменились", - пишет эксперт банка. Аналитик обращает внимание, что наибольшую активность и рост, особенно в последние дни, продемонстрировали металлы, которые наиболее чувствительны к проявлению современных экологических трендов, таких как электромобили, возобновляемые источники энергии, производство зеленого водорода. И в первую очередь это касается меди, никеля и металлов платиновой группы. "Тем не менее рост платины выделяется и на их фоне, что можно объяснить эффектом "низкой базы". Так, все указанные металлы, за исключением платины, уже к началу текущего года находились на своих локальных максимумах. При этом среди металлов платиновой группы (МПГ) в 2020 году палладий и родий достигли своих исторических максимумов на фоне дефицитов этих металлов, в то время как медь выросла до своих максимальных уровней за последние 8 лет, а никель - за 7 лет. Совсем иначе выглядели котировки платины, рост которых в 2020 году был одним из самых низких (+11%) и просто соответствовал общему уровню восстановления, - указывает Каримов. - В результате, когда в этих условиях тренд на "зеленую" энергетику и электромобили снова приобрел актуальность в экономической и политической повестке, платина выступила наиболее дешевым активом для вложений, способным показать высокую доходность на волне роста внимания к экологии среди инвесторов". Помимо своего относительного преимущества в ценах по сравнению с другими МПГ и цветными металлами, считается, что восстановление промышленного спроса на платину, как более дешевый актив по сравнению с палладием и родием, может столкнуться с более существенным недостатком предложения в ближайшие годы, отмечает эксперт. В частности, указывает он, добыча платины в ЮАР (основной производитель) в 2021 году прогнозируется на 7% ниже уровня 2019 года, в то время как спрос на металл может практически полностью восстановиться уже в текущем году. Несмотря на то что палладий и родий также завершили 2020 год дефицитом производства, ожидание балансировки фундаментальных сил спроса и предложения на их рынках будет сдерживать дальнейших значительный рост котировок этих металлов, полагает Каримов. "Обратная ситуация наблюдается у платины, где текущий резкий рост вызван спекулятивной активностью инвесторов, которые пытаются реализовать потенциал формирования дефицита. Дополнительный стимул ценам придает рост значимости платины как металла для будущего развития технологии производства зеленого водорода. Считается, что платина заметно повышает производительность водородного электролизера, что делает выпуск этого ресурса дешевле, - пишет эксперт банка. - Однако в связи с тем, что производство водорода в промышленном масштабе на данный момент ограничено рядом нерешенных технологических проблем (его хранение и транспортировка), нельзя рассчитывать на устойчивость поддержки со стороны этого фактора. Текущие прогнозы свидетельствуют, что к промышленному применению водорода мир сможет перейти только после 2035 года. При этом велика вероятность, что прогнозная дата будет сдвигаться и дальше. Тем не менее активное обсуждение применения водорода в медиа будет поддерживать котировки платины в долгосрочной перспективе". "На данный момент котировки сохраняют потенциал к росту, соотношение стоимости платины к палладию сейчас находится на уровне 0,5 (минимум с 2001 года). Учитывая, что за исключением производства зеленого водорода, платина и палладий часто выступают субститутами, данное соотношение цен будет индикатором баланса спроса между этими металлами. Относительно низкая цена на платину будет увеличивать спрос на него, что приведет к корректировке соотношения на уровне 0,7-1. Без заметной отрицательной коррекции в ценах на палладий котировки платины могут достичь в краткосрочной перспективе уровня в $1500 за унцию, однако прежде может быть зафиксирован существенный рост волатильности. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе рост котировок платины может быть более планомерным и основанным на формировании устойчивого дефицита этого металла", - заключает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ПЛАТИНА-АНАЛИТИКА
.
15 февраля 2021 года 19:09
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка. "Курс российского рубля на прошлой неделе укрепился к доллару на 1,4% и достиг 73,6 руб./$1 на фоне роста нефтяных котировок и позитивного настроя (индекс DXY за неделю снизился на 0,6%).... читать дальше
.15 февраля 2021 года 19:00
Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне продолжающегося повышения базовых процентных ставок как в долларах, так и евро. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня расширились, поскольку US Treasuries 15 февраля не торговались из-за праздничного дня в США (День президентов). читать дальше
.15 февраля 2021 года 18:48
Аналитики "Финама" в 2021 году в базовом сценарии ожидают сохранения тенденции к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать сохранение ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. По их... читать дальше
.15 февраля 2021 года 18:25
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Аппетит к риску на глобальных рынках заметно усилился на прошлой неделе. Вырос интерес инвесторов к активам развивающихся... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:57
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в течение текущего года на фоне наибольшей привлекательных среди валют развивающихся рынков, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. Курс рубля к доллару в понедельник опускался ниже 73,2 руб./$1,... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:33
Укрепление курса рубля вслед за ценами на нефть явно сдерживается рисками внешнеполитического характера, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Нефть дорожает и тащит за собой рубль, но его укрепление явно сдерживается... читать дальше
.15 февраля 2021 года 17:07
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840 за тройскую унцию на текущей неделе, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Котировки золота держатся около $1820 за тройскую унцию в понедельник, рядом с нижней границей пятничного торгового диапазона, констатирует аналитик Михаил... читать дальше
.15 февраля 2021 года 16:41
BCS Express 15 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42 за штуку". Цена входа: уровни $34,5-35, потенциальная доходность: 20%, горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "О смене сентимента в худшую сторону укажет... читать дальше
.15 февраля 2021 года 16:18
Котировки нефти марки Brent вряд ли смогут подняться до уровня в $70 за баррель без предварительной коррекции вниз или сильных фундаментальных оснований, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI остаются в плюсе в понедельник,... читать дальше
.15 февраля 2021 года 15:56
Москва. 15 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и позитивной динамике внешних рынков. читать дальше
.15 февраля 2021 года 15:47
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК "Система", ГМК "Норильский никель", "Газпром", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики добавили в список фаворитов АФК "Система" в ожидании... читать дальше
.15 февраля 2021 года 15:27
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. "Курс рубля в ближайшую неделю, по нашей оценке, не претерпит существенных изменений: мы считаем, что российская валюта останется в коридоре 73-75... читать дальше
.15 февраля 2021 года 14:42
Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$ выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе торговался в рамках общей тенденции укрепления валют развивающихся стран,... читать дальше
.15 февраля 2021 года 13:26
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., говорится в комментарии инвесткомпании. "Возвращается в топ-5 Cisco - один из мировых... читать дальше
.15 февраля 2021 года 12:27
Акции циклических компаний и недооцененные активы будут пользоваться спросом на текущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка. "Утренний новостной фон остается позитивным для российского рынка акций - азиатские рынки идут вверх на фоне ожиданий монетарных и бюджетных стимулов, что, в свою... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.