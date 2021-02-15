Рост котировок платины, вероятно, продолжится - Банк "Открытие"

Рост котировок платины, вероятно, продолжится, и цены могут достичь уровня в $1500 за унцию в краткосрочной перспективе, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Цены на платину за прошедшую неделю выросли на 10% на фоне общего улучшения позиций сырьевых активов, ориентированных на промышленность, констатирует . "Отметим, что несмотря на то, что платина относится к драгоценным металлам и четверть ее предложения потребляется в производстве ювелирных изделий, который оказался под существенным давлением на фоне пандемии, этот металл также тесно связан с промышленным сектором. В частности, около 30% потребляется для производства катализаторов в автомобилях, еще 24% распределены между химической и стекольной промышленностью, производством электроники и прочим. Поэтому анализируя динамику цен на платину, необходимо всегда сравнивать ее с изменением цен на цветные металлы. Так, котировки меди и цинка с 5 по 11 февраля укрепились на 5%, никеля и алюминия - на 3%, свинца - на 2,4%. В то же время котировки драгоценных металлов практически не изменились", - пишет эксперт банка.

Аналитик обращает внимание, что наибольшую активность и рост, особенно в последние дни, продемонстрировали металлы, которые наиболее чувствительны к проявлению современных экологических трендов, таких как электромобили, возобновляемые источники энергии, производство зеленого водорода. И в первую очередь это касается меди, никеля и металлов платиновой группы.

"Тем не менее рост платины выделяется и на их фоне, что можно объяснить эффектом "низкой базы". Так, все указанные металлы, за исключением платины, уже к началу текущего года находились на своих локальных максимумах. При этом среди металлов платиновой группы (МПГ) в 2020 году палладий и родий достигли своих исторических максимумов на фоне дефицитов этих металлов, в то время как медь выросла до своих максимальных уровней за последние 8 лет, а никель - за 7 лет. Совсем иначе выглядели котировки платины, рост которых в 2020 году был одним из самых низких (+11%) и просто соответствовал общему уровню восстановления, - указывает Каримов. - В результате, когда в этих условиях тренд на "зеленую" энергетику и электромобили снова приобрел актуальность в экономической и политической повестке, платина выступила наиболее дешевым активом для вложений, способным показать высокую доходность на волне роста внимания к экологии среди инвесторов".

Помимо своего относительного преимущества в ценах по сравнению с другими МПГ и цветными металлами, считается, что восстановление промышленного спроса на платину, как более дешевый актив по сравнению с палладием и родием, может столкнуться с более существенным недостатком предложения в ближайшие годы, отмечает эксперт. В частности, указывает он, добыча платины в ЮАР (основной производитель) в 2021 году прогнозируется на 7% ниже уровня 2019 года, в то время как спрос на металл может практически полностью восстановиться уже в текущем году. Несмотря на то что палладий и родий также завершили 2020 год дефицитом производства, ожидание балансировки фундаментальных сил спроса и предложения на их рынках будет сдерживать дальнейших значительный рост котировок этих металлов, полагает Каримов.

"Обратная ситуация наблюдается у платины, где текущий резкий рост вызван спекулятивной активностью инвесторов, которые пытаются реализовать потенциал формирования дефицита. Дополнительный стимул ценам придает рост значимости платины как металла для будущего развития технологии производства зеленого водорода. Считается, что платина заметно повышает производительность водородного электролизера, что делает выпуск этого ресурса дешевле, - пишет эксперт банка. - Однако в связи с тем, что производство водорода в промышленном масштабе на данный момент ограничено рядом нерешенных технологических проблем (его хранение и транспортировка), нельзя рассчитывать на устойчивость поддержки со стороны этого фактора. Текущие прогнозы свидетельствуют, что к промышленному применению водорода мир сможет перейти только после 2035 года. При этом велика вероятность, что прогнозная дата будет сдвигаться и дальше. Тем не менее активное обсуждение применения водорода в медиа будет поддерживать котировки платины в долгосрочной перспективе".

"На данный момент котировки сохраняют потенциал к росту, соотношение стоимости платины к палладию сейчас находится на уровне 0,5 (минимум с 2001 года). Учитывая, что за исключением производства зеленого водорода, платина и палладий часто выступают субститутами, данное соотношение цен будет индикатором баланса спроса между этими металлами. Относительно низкая цена на платину будет увеличивать спрос на него, что приведет к корректировке соотношения на уровне 0,7-1. Без заметной отрицательной коррекции в ценах на палладий котировки платины могут достичь в краткосрочной перспективе уровня в $1500 за унцию, однако прежде может быть зафиксирован существенный рост волатильности. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе рост котировок платины может быть более планомерным и основанным на формировании устойчивого дефицита этого металла", - заключает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.