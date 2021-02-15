Акции циклических компаний будут пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк

Акции циклических компаний и недооцененные активы будут пользоваться спросом на текущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Утренний новостной фон остается позитивным для российского рынка акций - азиатские рынки идут вверх на фоне ожиданий монетарных и бюджетных стимулов, что, в свою очередь, повышает аппетит к риску, особенно на рынках EM; цены на нефть подскочили выше годовых максимумов, достигнув $63,60/барр. (Brent) на фоне холодной погоды в Северной Америке и Европе и напряженности на Ближнем Востоке. Хотя недавние данные говорят о том, что инфляция на DM сохраняется ниже среднего уровня, последние несколько торговых сессий набирает силу торговля в расчете на reflation trade на фоне процесса вакцинации и надежд на масштабные бюджетные стимулы Джозефа Байдена", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

По мнению эксперта, на этой неделе на российском рынке акций спросом будут пользоваться циклические компании и недооцененные активы. Рост цен на нефть благоприятен для курса рубля, что должно оказать дополнительную поддержку акциям российских компаний, полагает Волш. Рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю празднования Китайского Нового года. Рынки США сегодня закрыты в связи с Президентским днем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.