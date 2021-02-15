Рынок акций РФ утром поднялся к 1500п по индексу РТС вслед за нефтью, лидируют нефтянка и банки

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник растет на фоне ралли нефти (Brent превысила $63 за баррель) на ожиданиях восстановления спроса и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в надежде на принятие новых экономических стимулов в США; индекс РТС подошел к рубежу 1500 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги нефтяных компаний во главе с "ЛУКОЙЛом" и акции банков.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3478,09 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1495,29 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 73,29 рубля (-0,43 рубля), золото стоит $1818,4 за тройскую унцию (-0,3%).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью каналу "Россия 1", что проект строительства газопровода "Северный поток 2" будет реализован, несмотря на попытки США затянуть его реализацию.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +2,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,5% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник позитивный: дорожают промышленные металлы и нефть, работающие азиатские рынки устремились вверх на ожиданиях, связанных с экономическими стимулами. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала коллег из G7 больше тратить на стимулы. На этом фоне растут российские индексы акций, и благодаря дорогой нефти укрепляется рубль, который игнорирует собственные внешнеполитические риски.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, локальную просадку рынка в прошлую пятницу игроки использовали для наращивания длинных позиций. Неожиданно очень сильный отчет выпустила "Роснефть" - потенциал роста бумаг далеко не отыгран, а сама компания стоит неоправданно дешево. В том числе, в текущей капитализации "Роснефти" практически не заложена стоимость проекта "Восток Ойл". Акции "Роснефти" (512,5 рубля) преодолели сопротивления 490 руб. и теперь могут смело идти на неоднократное обновление исторических максимумов (район 525 рублей - прим ИФ).

Несмотря на политические катаклизмы и санкционные риски, продолжается приток западного капитала в российские акции, что дает сигнал на продолжение роста прежде всего Сбербанка и "Норильского никеля". Менее радужная ситуация с акциями золотодобытчиков, поскольку золото в последнее время сильно отстает от роста других сырьевых активов и никак не может закрепиться выше отметки $1850 за тройскую унцию. Однако в любое время драгметалл может начать ликвидировать данное отставание, как это наблюдалось на примере нефти.

По-прежнему рекомендуется держать акции "Мосбиржи", которые пытаются пробить вверх боковик и пойти обновлять рекордные уровни, а также бумаги черных металлургов в ожидании их высоких дивидендов. Нефть в последнее время игнорирует статистику по буровой активности в США, но рано или поздно пробуренные скважины начнут выдавать нефть. Рубль безоткатно растет 8 сессий подряд, краткосрочная перекупленность очень высока. Впереди у пары доллар-рубль сильная поддержка 73 руб./$1, которая держится и крепнет с декабря прошлого года. В тоже время российскую валюту поддерживают западные спекулянты, не исключено, что в ближайшие дни пара доллар-рубль может протестировать отметку 73 руб./$1.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, ожидавшееся завершение ралли на рынке нефти возобновилось с новой силой, информационным поводом стал рост напряженности на Ближнем Востоке. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая боевые действия в Йемене, в выходные сообщила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами, возможно, при содействии властей Ирана. Традиционно рост напряженности в регионе несет риски перебоев с поставками и вызывает кратковременный всплеск нефтяных цен.

Однако всплеск цен последних дней выглядит неустойчивым, нефть явно перегрета, и вопрос лишь в том, в какой момент тенденция развернется. Ближайшей технической целью выглядит отметка $65 за баррель Brent, которая еще месяц назад казалась недостижимой. Goldman Sachs ожидал эту отметку только летом 2021 года, и это была одна из самых оптимистичных оценок. При этом нельзя сказать, что фундаментальная картина теперь как-то кардинально поменялась в лучшую сторону.

Ключевыми драйверами остаются надежды на устойчивое восстановление спроса и сокращение добычи ОПЕК+. При этом МЭА, ОПЕК и EIA в этом месяце понизили прогноз по потреблению в 2021 году. Со стороны ОПЕК+ главной новостью, которая спровоцировала всплеск оптимизма, стало сообщение Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с в феврале-марте, о чем стало известно еще в первых числах января. С того момента рост составил почти $13, или около 25%. Велика вероятность, что до конца марта может произойти охлаждение рынка и спуск цен к более взвешенным уровням в районе $55-58 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак в воскресенье заявил журналистам, что низкая волатильность на рынке нефти в последние месяцы говорит о сбалансированности и текущие цены соответствуют рыночной ситуации. Хотя прогноз по средней цене в 2021 году он дал достаточно осторожный - в диапазоне $45-60 за баррель Brent.

Динамика прироста активных буровых установок в США и Канаде все больше увеличивает риски навеса предложения американской нефти во II полугодии. Текущие цены на WTI, которые превышают $55 за баррель на горизонте года, позволяют сланцевикам хеджировать поставки по комфортным ценам и увеличить инвестиции в разработку новых скважин.

В предыдущие периоды с 2011 по 2014 год и с 2017 по 2019 год ОПЕК, а затем и ОПЕК+ не смогли вовремя умерить аппетиты и ослабить повышательное давление на цены. Оба раза ОПЕК настаивала на том, что необходимости увеличивать добычу не было. В результате цены резко росли, фьючерсный рынок Brent переходил в состояние устойчивой бэквордации, и с задержкой 12-18 месяцев расцветала сланцевая добыча в США. В марте-апреле перед ОПЕК+ вновь встанет вопрос об увеличении добычи, и можно будет увидеть, как поступят нефтепроизводители на этот раз, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, на неделе возможно усиление коррекционных настроений на рынках. В отсутствие новых поводов для роста инвесторы могут перейти к полноценной фиксации прибыли по "длинным" позициям на перегретых рынках, что приведете к их отступлению от локальных и глобальных максимумов. При этом в начале недели ожидается снижения активности игроков на фоне празднования в США Дня президентов, а также продолжающихся каникул в Китае и скудного блока важной макроэкономической статистики в первые дни недели.

Инвесторы продолжат следить за ситуацией с принятием нового пакета помощи американской экономике в размере $1,9 трлн, предложенного президентом Байденом. Однако поддержка со стороны данного фактора снижается - рынки отыграли принятие данного плана в полном объеме, а основным вопросом остается только срок, в рамках которого будет окончательно проведено данное решение.

Дальнейшая интенсификация процесса вакцинации от COVID-19 и снижение темпов роста числа заболевших в мире могут частично поддержать рынки, однако этого может оказаться недостаточно для их стабилизации и тем более роста.

В понедельник ожидается снижение активности игроков и волатильности на рынке, поводом выступит отсутствие важной макроэкономической статистики и выходной на биржах за океаном. В результате рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. Ближе к финалу недели можно ожидать активизации коррекционных настроений и ухода индекса МосБиржи в район 3300 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, считает Зварич.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,1-0,5%, обновив максимумы на фоне надежд инвесторов на принятие новых мер поддержки экономики США и новостей об ускорении темпов вакцинации от коронавируса. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам второй недели подряд.

С начала года драйвером для ралли являются надежды на принятие администрацией президента США Джо Байдена новых стимулирующих мер и ускорение темпов вакцинации от коронавируса. Федеральная резервная система (ФРС) США пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer/BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля. По его словам, США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8 пункта, сообщает Trading Economics.

В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и Австралии; биржи Гонконга и материкового Китая не работают в связи празднованием Нового года по Лунному календарю), "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов прибавил 0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Биржи материкового Китая возобновят работу в четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

ВВП Японии в октябре-декабре увеличился по итогам второго квартала подряд, отражая восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. Экономика выросла на 3% в поквартальном выражении после подъема на 5,3% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3%.

По итогам всего 2020 года японский ВВП снизился на 4,8%. Это стало первым падением показателя с 2009 года, когда в разгар глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%.

На нефтяном рынке цены раллируют на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и новые стимулы в США; цена Brent находится на $1,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,45 за баррель (+1,6% и +2,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $60,74 за баррель (+2,1% и +2,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+11,7%, "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+6,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,2%, ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,7%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,5%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:01 МСК составил 20,3 млрд рублей (из них 3,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,68 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,83 млрд рублей - на акции "Норникеля").