Подъем цены на нефть выше $65/барр. маловероятен - ПСБ

Подъем цены на нефть выше уровня в $65 баррель маловероятен, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цена на нефть марки Brent на утро понедельника поднялась уже выше $63 за баррель впервые с января 2020 года, и триггером стали геополитические риски, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова: Саудовская Аравия в воскресенье сообщила о перехвате хуситского беспилотника, направленного против нее.

"Тем не менее, высокие цены на нефть поддерживаются еще надеждами на стимулы в США и смягчение ограничений, что поспособствует росту спроса на сырье. Мы полагаем, что спекулятивно цены на нефть могут еще вырасти, но "потолком" считаем уровень в $65 баррель. Закрепление сырья выше серьезно увеличивает риски роста предложения нефти американскими сланцевиками и провоцирует ОПЕК+ на пересмотр квот в рамках соглашения. Ориентир по котировкам нефти марки Brent на понедельник - $63-64 за баррель", - указывает Крылова.

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