Идея дня: холода в США поддержат спрос на акции газовых компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

Холода в США поддержат спрос на акции газовых компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Вторжения арктических воздушных масс продолжают приносить холода в США. Из-за низкой температуры прекращено судоходство в ключевые пункты погрузки нефти и природного газа в Техасе, указывают аналитики инвестбанка. Добыча на некоторых нефтяных скважинах временно остановлена, а электросетевая компания предупредила о возможных веерных отключениях из-за повышенного спроса на электроэнергию. Цена нефти подскочила до нового максимума года, цены на природный газ, СПГ и электроэнергию в США резко выросли.

"Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции российских нефтяных компаний. Выделяем акции "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти", входящие в наш ТОП-10 акций России. Из американских историй мы предпочитаем производителей газа против нефтяных компаний, обращаем внимание на EQT Corp. - входит в наш ТОП-10 акций США", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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