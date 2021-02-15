Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"После ослабления к доллару и евро отечественная валюта к вечеру пятницы развернулась вверх и сократила потери на фоне роста котировок нефти. Факторами давления для рубля стало усиление санкционной риторики со стороны ЕС и заявление МИД РФ относительно перспективы разрыва дипломатических отношений. Одновременно и котировки нефти начали снижаться на данных о том, что ОПЕК и МЭА ухудшили прогноз по росту спроса на нефть в текущем году (ожидается, что спрос будет ниже предыдущих прогнозов на 100 тысяч баррелей в день, общий уровень мирового потребления будет ниже на 4-5% от уровня 2019 года)", - отмечает Тузов.

Центральный Банк России не стал менять уровень ключевой ставки, оставив его на отметке 4,25%. Однако в дальнейшем (возможно, на заседании в апреле 2021 года) регулятор может перейти к повышению показателя до 5%, полагает эксперт инвесткомпании. О том, что период смягчения денежно-кредитной политики завершен, ЦБ РФ дал однозначный сигнал.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,7% и составила 61,57 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,46% и составила 58,51 долларов за баррель, констатирует аналитик "Универ Капитала".

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