Возможен подъем котировок нефти до уровня $64,3/барр. в понедельник - Sber CIB

Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $64,3 за баррель в течение торговой сессии в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты инвестбанка отмечают, что в понедельник утром цены на нефть марки Brent поднялись до $63,5 за баррель из-за опасений, что сократятся поставки из США и Саудовской Аравии. По мнению аналитиков, в течение дня котировки, скорее всего, удержатся выше $63 за баррель и даже могут подняться до $64,3 за баррель.

Курс рубля в понедельник может достичь отметки 73 руб./$1, так как цены на нефть растут, а геополитический фон довольно спокоен (к тому же в США выходной), отмечают эксперты инвестбанка. Кроме того, за последние дни рубль отстал от других валют развивающихся рынков, и в понедельник у него хороший шанс догнать аналоги, указывают аналитики.

Активность на рынках облигаций в понедельник будет минимальной, и в этих условиях в Sber CIB ожидают, что доходность ОФЗ останется без изменений после роста в пятницу.

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