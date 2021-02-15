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15 февраля 2021 года 10:16
Возможен подъем котировок нефти до уровня $64,3/барр. в понедельник - Sber CIB
Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $64,3 за баррель в течение торговой сессии в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты инвестбанка отмечают, что в понедельник утром цены на нефть марки Brent поднялись до $63,5 за баррель из-за опасений, что сократятся поставки из США и Саудовской Аравии. По мнению аналитиков, в течение дня котировки, скорее всего, удержатся выше $63 за баррель и даже могут подняться до $64,3 за баррель. Курс рубля в понедельник может достичь отметки 73 руб./$1, так как цены на нефть растут, а геополитический фон довольно спокоен (к тому же в США выходной), отмечают эксперты инвестбанка. Кроме того, за последние дни рубль отстал от других валют развивающихся рынков, и в понедельник у него хороший шанс догнать аналоги, указывают аналитики. Активность на рынках облигаций в понедельник будет минимальной, и в этих условиях в Sber CIB ожидают, что доходность ОФЗ останется без изменений после роста в пятницу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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