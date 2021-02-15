Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,0-76,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,0-76,60руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Как и ожидалось, решение по ключевой ставке и комментарии Банка России не оказали влияние на рынки, поскольку совпали с ожиданиями. Рубль дешевеет, отражая текущую динамику сырьевых и рискованных активов на глобальных рынках, где снизился градус оптимизма после многодневного ралли, а инвесторы могут частично фиксировать прибыль перед трехдневным уик-эндом в США. Не в пользу российских активов могли стать и комментарии главы российского МИДа Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, что вновь напомнило нестабильных отношениях России с Западом", - отмечает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.