Главные события недели - Sber CIB

Рыночная активность в понедельник будет ограничена в связи с празднованием Дня президентов в США, отмечают аналитики Sber CIB. В среду и четверг инвесторы будут следить за публикацией протоколов последних заседаний ФРС США и ЕЦБ, а в пятницу выходят индексы PMI за февраль в США, еврозоне, Германии и Японии - наиболее актуальные данные о состоянии мировой экономики, обращают внимание в инвестбанке.

15 февраля:

- Рынки в США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов;

- Данные по промышленному производству в России (за январь) и еврозоне (за декабрь).

16 февраля:

- ВВП еврозоны за 4К20;

- Индекс производственной активности в США от ФРБ Нью-Йорка за февраль;

- Индексы настроений в Германии от ZEW за февраль;

- Финансовые результаты "Яндекса" и "Норникеля" за 4К20.

17 февраля:

- Владимир Путин, как ожидается, проведет онлайн-встречу с лидерами фракций Государственной Думы;

- Публикация протокола последнего заседания ФРС США;

- Статистика в США за январь: по розничным продажам и промышленному производству;

- Финансовые результаты "НОВАТЭКа" за 4К20.

18 февраля:

- Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России;

- Протокол последнего заседания ЕЦБ;

- Статистика в России: безработица и розничные продажи (за январь), реальные зарплаты (за декабрь);

- Комитет Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам проведет слушания по поводу объединения розничных инвесторов на рынке акций;

- Финансовые результаты "Газпром нефти" и VEON за 2020 год.

19 февраля:

- Индекс Markit PMI для США, еврозоны и Великобритании за февраль;

- Данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль.

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