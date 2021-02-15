Возможно укрепление рубля до 73-73,5 руб./$1 - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару к уровням 73-73,5 руб./$1 на фоне роста цен на нефть и умеренного подъема валют развивающихся стран, полагает главный аналитик Промсвязьбана (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем укрепления национальной валюты. Рост цен на нефть и умеренный подъем валют развивающихся стран поддержат рубль, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73-73,5 руб./$1. В дальнейшем на фоне снижения активности игроков ожидаем перехода американской валюты в консолидацию в этом диапазоне. При этом ближе к концу текущей недели рубль может перейти к ослаблению, что приведет к подъему доллара в район 74-75 руб./$1 и попыткам тестирования его верхней границы", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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