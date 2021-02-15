Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется к 3470-3480 пунктам в понедельник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется к уровням 3470-3480 пунктов во время торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3435-3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3420, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3470, 3490 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем в район 3470-3480 пунктов при поддержке подорожавших нефтяных фьючерсов", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Кроме того, отмечает Манжос, фондовый рынок в США будет закрыт в связи с национальным праздником. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов станет динамика нефтяных котировок.

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