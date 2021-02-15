Вероятен подъем индекса Мосбиржи к 3450 пунктам в начале торгов в понедельник - ПСБ

Вероятен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся фоне ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3450 пунктов. По ходу торгов ожидаем снижения активности игроков и волатильности на рынке, поводом выступит отсутствие важной макроэкономической статистики и выходной на биржах за океаном. В результате рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, которая может быть продолжена и утром вторника", - прогнозирует Зварич в комментарии ПСБ.

Эксперт банка при этом отмечает, что ближе к окончанию текущей недели можно ожидать активизации коррекционных настроений на отечественном рынке и ухода индекса Мосбиржи в район 3300 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

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