Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3400-3450п в понедельник - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3400-3450 пунктов в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Новости внешней политики спровоцировали распродажу ОФЗ нерезидентами еще в четверг на прошлой неделе, в пятницу тенденция усилилась и распространилась на рынок акций. Основные индексы теряли более 1%, причем падение наблюдалось практически по всему спектру бумаг, что бывает крайне редко. Однако к середине дня негатив начал отыгрываться, а к вечеру рынок вышел в "зеленую зону". Мы полагаем, что в ближайшее время влияние международных инвесторов и внешнеполитических факторов на рынок будет умеренным. В США в понедельник выходной, торговая активность на рынке акций РФ будет снижена. Индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах 3400-3450 пунктов", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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