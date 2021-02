Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3400-3450п в понедельник - "Фридом Финанс"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., говорится в комментарии инвесткомпании. "Возвращается в топ-5 Cisco - один из мировых... читать дальше