Индекс Мосбиржи начнет торги в плюсе в понедельник - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи на рынке РФ в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Прошедшая пятница показала, что ситуация на российском рынке акций, да и в целом на ключевых развитых площадках, указывает на сохраняющуюся склонность инвесторов выкупать локальные просадки. Это стандартный признак растущего тренда. Учитывая внешний фон и динамику сырьевых товаров, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление. В случае закрытия 1-2 сессий выше 3450 пунктов вновь станет актуальным сценарий роста к целям в районе 3600-3620 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что в конце прошлой недели вполне оправданно "лучше рынка" торговался нефтегазовый сектор. В понедельник, по его мнению, представители отрасли вновь могут выглядеть "лучше рынка" - "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть".

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