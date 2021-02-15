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15 февраля 2021 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 15 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне надежд инвесторов на принятие новых мер поддержки экономики США. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам второй недели подряд. Поддержку рынку также оказали сообщения об ускорении темпов вакцинации от коронавируса. С начала года стимулом для ралли являются надежды на принятие администрацией президента США Джо Байдена новых стимулирующих мер и ускорение темпов вакцинации от коронавируса. Федеральная резервная система (ФРС) США пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna, так и от Pfizer-BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля. "Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы вакцинировать всех американцев", - заявил Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH). Он уточнил, что США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии уверенно растут в понедельник. Торговые площадки КНР закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая возобновят работу в четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,86% и достиг 30067,83 пункта. Таким образом, он впервые за тридцать лет превысил отметку в 30 тыс. пунктов. ВВП Японии в октябре-декабре увеличился по итогам второго квартала подряд, отражая восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. Экономика выросла на 3% в поквартальном выражении после подъема на 5,3% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК поднялся на 1,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,9% благодаря сильной корпоративной отчетности.

В свою очередь цены на нефть заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и ожиданиями принятия новых экономических стимулов в США. Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $63,64 за баррель, что на 1,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 12 февраля эти контракты подорожали на 2,1% - до $62,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,86 за баррель, что на 2,34% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на 2,1% - до максимальных с 9 января 2020 года $59,47 за баррель. По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,186 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,848 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 февраля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 722,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-12" (+0,56%), "РЖД-001P-05R" (+0,45%) и "РЖД-001P-16R" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,56%), "АФК Система-1Р-13" (-0,44%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) полностью разместил 5-летние облигации серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.

ОАО "РЖД" полностью разместило облигации серии 001P-22R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,85% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Срок обращения выпуска - чуть более 6 лет.

"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) полностью разместил 5-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. В ходе букбилдинга было подано более 30 заявок инвесторов всех категорий. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,03% годовых.

АО "Новая концессионная компания" завершило размещение облигаций класса Б2 с индексируемым номиналом со сроком обращения около 29 лет объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 5,85% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. Бумаги размещались по открытой подписке.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) еще раз увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П09 - с 10 млрд рублей до 10,4 млрд рублей. Общий спрос на бумаги превысил 22 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Первоначально компания предлагала к размещению облигации в объеме 6 млрд рублей, но на фоне существенной переподписки увеличила целевой объем размещения до 10 млрд рублей. По итогам формирования книги заявок ставка полугодового купона была установлена в размере 9,05% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 18 февраля.

ООО "СДЭК-Глобал" с 13:00 МСК 12 февраля начинает сбор заявок на дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 46-го купонного периода. Техразмещение запланировано на последнюю неделю февраля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БO-09-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых. Купонный период составит 1 год. Сбор заявок на выпуск пройдет 15 февраля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 16 февраля.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) на неделе с 15 февраля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

МСП банк 18 февраля планирует провести вторичное размещение облигаций 2-й серии с погашением в августе 2022 года объемом до 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от номинала. МСП банк разместил 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года по ставке 9,2% годовых. Ставка текущего купона до погашения выпуска - 6,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 февраля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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