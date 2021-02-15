Утренние прогнозы: преобладание покупок в акциях

В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Вероятен подъем индекса Мосбиржи к 3450 пунктам.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские акции продолжат рост в понедельник".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся фоне ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3450 пунктов. По ходу торгов ожидаем снижения активности игроков и волатильности на рынке".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3435-3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3420, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3470, 3490 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем в район 3470-3480 пунктов при поддержке подорожавших нефтяных фьючерсов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Прошедшая пятница показала, что ситуация на российском рынке акций, да и в целом на ключевых развитых площадках, указывает на сохраняющуюся склонность инвесторов выкупать локальные просадки. Это стандартный признак растущего тренда. Учитывая внешний фон и динамику сырьевых товаров, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление. В случае закрытия 1-2 сессий выше 3450 пунктов вновь станет актуальным сценарий роста к целям в районе 3600-3620 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте дня ждём повышения российских фондовых индексов".