15 февраля 2021 года 09:34
Утренние прогнозы: преобладание покупок в акциях
В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Вероятен подъем индекса Мосбиржи к 3450 пунктам.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские акции продолжат рост в понедельник".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся фоне ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3450 пунктов. По ходу торгов ожидаем снижения активности игроков и волатильности на рынке".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3435-3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3420, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3470, 3490 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем в район 3470-3480 пунктов при поддержке подорожавших нефтяных фьючерсов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Прошедшая пятница показала, что ситуация на российском рынке акций, да и в целом на ключевых развитых площадках, указывает на сохраняющуюся склонность инвесторов выкупать локальные просадки. Это стандартный признак растущего тренда. Учитывая внешний фон и динамику сырьевых товаров, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление. В случае закрытия 1-2 сессий выше 3450 пунктов вновь станет актуальным сценарий роста к целям в районе 3600-3620 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте дня ждём повышения российских фондовых индексов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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15 февраля 2021 года 19:09
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка.
"Курс российского рубля на прошлой неделе укрепился к доллару на 1,4% и достиг 73,6 руб./$1 на фоне роста нефтяных котировок и позитивного настроя (индекс DXY за неделю снизился на 0,6%).... читать дальше
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15 февраля 2021 года 19:00
Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне продолжающегося повышения базовых процентных ставок как в долларах, так и евро. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня расширились, поскольку US Treasuries 15 февраля не торговались из-за праздничного дня в США (День президентов). читать дальше
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15 февраля 2021 года 18:48
Аналитики "Финама" в 2021 году в базовом сценарии ожидают сохранения тенденции к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать сохранение ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
По их... читать дальше
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15 февраля 2021 года 18:25
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
"Аппетит к риску на глобальных рынках заметно усилился на прошлой неделе. Вырос интерес инвесторов к активам развивающихся... читать дальше
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15 февраля 2021 года 17:57
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в течение текущего года на фоне наибольшей привлекательных среди валют развивающихся рынков, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.
Курс рубля к доллару в понедельник опускался ниже 73,2 руб./$1,... читать дальше
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15 февраля 2021 года 17:33
Укрепление курса рубля вслед за ценами на нефть явно сдерживается рисками внешнеполитического характера, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.
"Нефть дорожает и тащит за собой рубль, но его укрепление явно сдерживается... читать дальше
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15 февраля 2021 года 17:07
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840 за тройскую унцию на текущей неделе, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Котировки золота держатся около $1820 за тройскую унцию в понедельник, рядом с нижней границей пятничного торгового диапазона, констатирует аналитик Михаил... читать дальше
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15 февраля 2021 года 16:41
BCS Express 15 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42 за штуку". Цена входа: уровни $34,5-35, потенциальная доходность: 20%, горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.
"О смене сентимента в худшую сторону укажет... читать дальше
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15 февраля 2021 года 16:18
Котировки нефти марки Brent вряд ли смогут подняться до уровня в $70 за баррель без предварительной коррекции вниз или сильных фундаментальных оснований, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI остаются в плюсе в понедельник,... читать дальше
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15 февраля 2021 года 15:56
Москва. 15 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и позитивной динамике внешних рынков. читать дальше
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15 февраля 2021 года 15:47
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК "Система", ГМК "Норильский никель", "Газпром", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитики добавили в список фаворитов АФК "Система" в ожидании... читать дальше
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15 февраля 2021 года 15:27
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшую неделю, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.
"Курс рубля в ближайшую неделю, по нашей оценке, не претерпит существенных изменений: мы считаем, что российская валюта останется в коридоре 73-75... читать дальше
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15 февраля 2021 года 14:42
Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$ выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Рубль на прошлой неделе торговался в рамках общей тенденции укрепления валют развивающихся стран,... читать дальше
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15 февраля 2021 года 13:26
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., говорится в комментарии инвесткомпании.
"Возвращается в топ-5 Cisco - один из мировых... читать дальше
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15 февраля 2021 года 13:02
Рост котировок платины, вероятно, продолжится, и цены могут достичь уровня в $1500 за унцию в краткосрочной перспективе, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.
Цены на платину за прошедшую неделю выросли на... читать дальше
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