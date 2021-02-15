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15 февраля 2021 года 09:37

Nikkei 225 впервые за тридцать лет превысил отметку в 30 тыс. пунктов

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах. Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии уверенно растут в понедельник. Цены на нефть эталонных марок заметно повышаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне надежд инвесторов на принятие новых мер поддержки экономики США.

Индикаторы продемонстрировали рост по итогам второй недели подряд.

Поддержку рынку также оказали сообщения об ускорении темпов вакцинации от коронавируса.

"Об этом скучно говорить, но это правда. Самая важная вещь для инвесторов - следить за тем, как контролируется ситуация с коронавирусом и вакцинацией. Если она выходит из-под контроля, везде начинается паника", - сказал портфельный управляющий Guidestone Capital Management Брендон Пиццурро, которого цитирует MarketWatch.

С начала года стимулом для ралли являются надежды на принятие администрацией президента США Джо Байдена новых стимулирующих мер и ускорение темпов вакцинации от коронавируса. Федеральная резервная система (ФРС) США пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

"Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы вакцинировать всех американцев", - заявил Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH). Он уточнил, что США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что индекс потребительского доверия в США в феврале неожиданно снизился до минимума с августа.

Индикатор опустился до минимальных с августа 76,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Трейдеры продолжили оценивать отчеты американских компаний. По состоянию на четверг показатель прибыли в расчете на акцию компаний США превзошел уровни предыдущих лет, отмечает главный стратег Credit Suisse по акциям США Джонатан Голуб.

Цена бумаг Coherent Inc. (SPB: COHR) взлетела на 13,8% на сообщении о том, что производитель электронных компонентов II-VI Inc. (SPB: IIVI) сделал предложение о покупке компании занимающейся производством лазеров, примерно за $6,5 млрд. Акции II-VI упали на 9,7%.

Акции Expedia Group (SPB: EXPE) снизились на 2,3%. Финансовые результаты онлайн-турагентства в четвертом квартале 2020 года не оправдали ожиданий рынка на фоне сохраняющегося негативного влияния пандемии COVID-19 на туристическую отрасль.

Акции Cloudflare Inc. потеряли в цене 5,8%, хотя результаты и прогноз компании в сфере кибербезопасности превзошли прогнозы экспертов.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 1,7%, несмотря на то, что крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа неожиданно завершила первый квартал 2021 финансового года с прибылью благодаря значительному росту числа подписчиков стримингового сервиса Disney+.

Котировки акций Bumble Inc., разработчика приложений для знакомств, выросли на 7,3%. По итогам дебютных торгов после первичного размещения накануне акции компании подскочили на 63,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 27,70 пункта (0,09%) и составил 31458,40 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,45 пункта (0,47%) - до 3934,83 пункта.

Nasdaq Composite набрал 69,70 пункта (0,50%) и составил 14095,47 пункта.

За неделю Dow вырос на 1%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq - на 1,7%.

Фондовый рынок США будет закрыт в понедельник по случаю праздника (День президентов).

Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии уверенно растут в понедельник.

Торговые площадки КНР закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая возобновят работу в четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличился на 1,7% и достиг 30010,43 пункта. Таким образом, он впервые за тридцать лет превысил отметку в 30 тыс. пунктов.

ВВП Японии в октябре-декабре увеличился по итогам второго квартала подряд, отражая восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. Экономика выросла на 3% в поквартальном выражении после подъема на 5,3% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3%.

По итогам всего 2020 года японский ВВП снизился на 4,8%. Это стало первым падением показателя с 2009 года, когда в разгар глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%.

"Восстановление экономики должно привести к тому, что к следующему году она вернется к допандемийному уровню, чему способствует восстановление спроса на экспорт со стороны США и других основных торговых партнерах", - отмечает Марсель Тилиант из Capital Economies.

В число лидеров роста в ходе торгов в понедельник входят акции Ebara Corp. (+12,7%) и Olympus Corp. (+11,7%).

Бумаги нефтедобывающей Inpex Corp. дорожают на 6,5% вслед за повышением стоимости нефти.

Цена акций производителя полупроводников Advantest Corp. повышается на 1,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 2,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,8%.

Между тем самое значительное падение котировок демонстрируют бумаги автопроизводителей Subaru Corp. (-3,3%), Nissan Motor Co. (-2,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (-2,2%), а также интернет-компании Rakuten Inc. (-6,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК поднялся на 1,5%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 3,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,9% благодаря сильной корпоративной отчетности.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 2,3% и 1,8%.

Цена акций Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, взлетела на 19% на новости о том, что она увеличила EBITDA в четвертом квартале более чем в четыре раза.

Котировки бумаг Seven West Media подскочили на 6,4% после объявления о партнерстве с американской Google.

Цены на нефть эталонных марок заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и ожиданиями принятия новых экономических стимулов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $63,62 за баррель, что на $1,19 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 12 февраля эти контракты подорожали на $1,29 (2,1%) - до $62,43 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,88 за баррель, что на $1,41 (2,37%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $1,23 (2,1%) - до максимальных с 9 января 2020 года $59,47 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

По ее словам, "контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США - ИФ) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов".

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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