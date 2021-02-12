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12 февраля 2021 года 19:20

Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря высокой нефти

Рынок акций РФ во вторую неделю февраля сохранил восходящий импульс на фоне подорожавшей нефти и ожиданий принятия в США мер стимулирования экономики, попытки разворота в пятницу на фоне общемировой коррекции завершились новыми покупками на фоне сигнала от ЦБ РФ о вероятном постепенном переходе от мягкой к нейтральной ДКП. Поддержку рынку также оказывал приток средств со стороны нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 4 по 10 февраля составил $110 млн (14 недель притока) против притока на уровне $30 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, были зафиксированы незначительные оттоки.

В период с 8 по 12 февраля индекс МосБиржи вырос на 1% и составил 3427,08 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1461,99 пункта на фоне снижения доллара до 73,83 руб./$1 (-0,82 рубля) и выросшей апрельской нефти Brent до $61,64 за баррель (+3,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $60 за баррель) на фоне улучшения перспектив восстановления мировой экономики и позитивных российских новостей; индекс МосБиржи превысил 3445 пунктов, при этом лидировали обновившие свои максимумы АДР Ozon (+12,7%, до 5000 рублей).

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России на уровне "BBB", со "стабильным" прогнозом. По оценкам экспертов агентства, в 2021 году российский ВВП увеличится на 3%. "Газпром" возобновил укладку труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" в водах Дании, работы должны завершиться к середине последней недели мая, далее начнется укладка труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Нефть выросла на сигналах высокого спроса в Китае, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

Во вторник рынок акций провел торги в коррекционных настроениях вместе с фондовой Европой и забуксовавшей нефтью после ралли на фоне снижения опасений по поводу пандемии COVID-19; индекс МосБиржи после локального скачка выше 3465 пунктов откатился под 3430 пунктов, при этом выросли расписки Qiwi (+8,6%), TCS Group (+2,5%) и бумаги "Магнита" (+2,9%). Рост бумаг TCS Group продолжился на ожиданиях их включения в индексы MSCI Russia.

Нефть во вторник локально приостановила рост, подогретый ранее ожиданиями возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса. Импорт в Китай неделей ранее достиг 6-месячного максимума, в Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика.

Просели бумаги "М.Видео" (-1,1%) после утреннего роста более чем на 8% на новостях о дивидендах и хорошем финотчете. Группа "М.Видео-Эльдорадо" утвердила новую дивидендную политику: ритейлер планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО. Группа в IV квартале увеличила показатель GMV на 18,9% в годовом выражении, до 164,3 млрд рублей (GMV - gross merchandise value, включает продажи товаров и сервисов, с учетом НДС, за вычетом скидок и возвратов). При этом в январе 2021 года продажи GMV выросли более чем на 20%.

В среду рынок акций РФ снизился вторые торги подряд, снимая перекупленность на фоне наметившейся коррекции в США, в то время как нефть продолжила попытки роста, подогреваемая американской статистикой о запасах; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3400 пунктов, при этом выросли ГДР TCS Group (+2,3%) на новостях об их включении в расчет индекса MSCI Russia и упали перегретые ранее АДР Ozon (-4,1%).

ГДР TCS были включены в индекс MSCI Russia с весом 2,11% в рамках его квартального пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,6. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил, что 22 февраля Евросоюз рассмотрит "конкретные предложения", касающиеся политики в отношении России, причем эти предложения могут "включать санкции".

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс СPI) в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 1,5%, к декабрю рост на 0,3% совпал с ожиданиями. Нефть Brent поднялась к $61,3 за баррель на фоне статданных Минэнерго США, показавших недельное снижение запасов нефти на 6,64 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 0,8-2,7 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ после дневной консолидации на фоне просевшей нефти смог вечером подрасти благодаря возобновлению подъема на фондовых площадках США и отскока сырья вверх; индекс МосБиржи поднялся в район 3415 пунктов при этом в лидерах роста выступили бумаги "Роснефти" (+2,1%).

В США демократы предприняли шаги, которые могут позволить им принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев, однако размер пакета может быть уменьшен из-за сопротивления некоторых демократов.

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил, что Вашингтон озабочен политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В опубликованном в четверг отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA) говорится, что мировые поставки нефти выросли на 590 тыс. баррелей в сутки в январе (до 93,6 млн б/с), поскольку сокращение добычи участников ОПЕК+ ослабло, а страны, не входящие в сделку, увеличили производство.

Выросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+4,2%) после рекомендаций совета директоров акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию (предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля).

В пятницу рынок акций РФ утром снижался вслед за нефтью (Brent опускалась ниже $60,5 за баррель) и внешними фондовыми площадками, а также на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, который планирует антироссийские санкции, создающие риски для экономики РФ.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо не стал менять ключевую ставку (4,25% годовых), сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,0-4,0%, но при этом повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,5-4% до 3,7-4,2%, повысил прогноз по цене на нефть с $45 до $50 за баррель.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, дальнейшее восстановление спроса в экономике РФ будет носить устойчивый характер, экономика РФ может достичь докризисного уровня уже к концу 2021 года, а не в 2022 году, а инфляция начнет постепенно снижаться после пика в феврале-марте. При этом, по оценке главы ЦБ, проинфляционные и дезинфляционные риски на прогнозном горизонте сбалансированы, потенциал смягчения ДКП исчерпан - в 2021 году монетарная политика по-прежнему останется мягкой, а возвращение к нейтральной политике будет постепенным.

Тем временем, к вечеру рынок акций развернулся вверх вслед за отскоком нефти (Brent поднялась выше $61,6 за баррель) и на фоне улучшения настроений в Европе; индекс МосБиржи отыграл все утренние потери и поднялся в район 3430 пунктов, индекс РТС превысил 1460 пунктов.

В период с 8 по 12 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Белуга групп" (+25%), "Яндекса" (+10%), "Мосбиржи" (+7%); хуже рынка оказались акции "Мобильных телесистем" (-3%), "Мечела" (-3%), "Селигдара" (-2%).

Рынок акций РФ на следующей удлиненной торговой неделе (20 февраля - рабочая суббота) сохранит повышенную волатильность с вероятным преобладанием негативных настроений на фоне возможного отката нефти Brent ниже $60 за баррель в рамках коррекции после февральского ралли. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3350-3450 пунктов, для индекса РТС - 1380-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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