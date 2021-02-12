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12 февраля 2021 года 19:00

"Длинные" евробонды РФ за неделю подешевели, изменения цен других выпусков оказались незначительными

Москва. 12 февраля. "Длинные" еврооблигации России по итогам недели умеренно подешевели, в то время как изменения котировок других выпусков оказались незначительными. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов в среднесрочном и "коротком" сегменте и расширению спредов к доходности базовых активов для "длинных" выпусков.

Тенденция к ценовому снижению сформировалась в первый же торговый день недели на фоне негативной динамики американских казначейских обязательств, причем наибольшее давление испытывали "длинные" бумаги. Основным негативным фактором для евробондов emerging markets стал рост процентных ставок базовых активов - US Treasurires, в частности, доходность тридцатилетних казначейских обязательств США 8 февраля достигла отметки 2% годовых.

Оптимизм глобальных инвесторов относительно того, что начавшая во многих крупных странах вакцинация от COVID-19 постепенно приведет к выходу из пандемии, стимулировала спрос на рисковые активы, в том числе акции, что привело к обновлению фондовыми индексами США своих исторических максимумов. С другой стороны, опасения того, что восстановление американской экономики в скором времени может привести к росту инфляции и, соответственно, вынудит ФРС начать сворачивать программы стимулирования и перейти к более жесткой денежно-кредитной политике, негативно сказывалось на динамике US Treasuries, прежде всего "длинной" дюрации. А это, в свою очередь, формировало негативный фон и для облигаций развивающихся стран, которые "связаны" с базовыми активами через уровень "справедливых" спредов.

Активность продавцов в секторе российских суверенных еврооблигаций во вторник несколько снизилась, что привело к боковой динамике цен среднесрочных и "коротких" выпусков евробондов РФ. При этом "длинные" бумаги, которые в большей степени подвержены влиянию как санкционных рисков, так и риска повышения базовых процентных ставок, продолжили дешеветь, хотя темпы снижения котировок замедлились по сравнению с началом недели.

В середине недели цены отечественных евробондов смогли немного скорректироваться вверх благодаря растущей нефти и некоторому снижению процентных ставок базовых активов, в частности, доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 1 базисный пункт, до 1,15% годовых. Кроме того, позитивным фактором для отечественных евробондов выступал рост цен нефти Brent выше отметки $61 за баррель. Инвесторы отыгрывали новости о замедлении темпов распространения коронавирусной инфекции, а также ожидания скорого принятия в США новой программы бюджетных стимулов. На этом фоне выросли котировки евробондов практически всех emerging markets.

В свою очередь цены на нефть росли на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса. Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, в частности, импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти. Помимо этого, поддержку нефтяному рынку оказывали надежды на скорое принятие нового пакета мер поддержки американской экономики. Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке.

Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом лидером роста выступили турецкие еврооблигации, как суверенные, так и корпоративные, которые ранее были аутсайдерами сектора. Их активное восстановление говорило о том, что глобальные инвесторы в целом настроены оптимистично в отношении облигаций развивающихся стран. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывали высокие цены на нефть, а также отсутствие новых сообщений на санкционную тематику.

В последний день недели конъюнктура мировых рынков ухудшилась на фоне противоречивых сигналов относительно ситуации с пандемией коронавируса и в отсутствие новых данных, указывающих на устойчивость восстановления мировой экономики, что привело к активизации продавцов и в секторе российских еврооблигаций. При этом традиционно наиболее заметное снижение котировок произошло в "длинных" бумагах, в то время как остальные выпуски лишь слегка просели в цене.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели снизилась на 0,05%, до 115,84% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2,5 пункта и 12 февраля составил 142 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,78% - до 138,56% от номинала (их доходность выросла на 5,5 базисного пункта - до 3,41% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,98%, до 132,71% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта и составил 197,5 базисного пункта), с погашением в 2047 году - на 1,2%, до 131,57% от номинала (их доходность выросла на 7,5 базисного пункта - до 3,42% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,2%, подорожав до 114,23% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 1,86% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,07% - до 115,29% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 1,71% годовых), а выпуск с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 110,28% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 3 пункта, составив 72,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить снижение под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны продлевать карантинные ограничения, а это, в свою очередь, негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. Кроме того, негативное влияние на динамику российских еврооблигаций будут оказывать сохраняющиеся санкционные риски.


Опубликовано: /Финмаркет/
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