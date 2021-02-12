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12 февраля 2021 года 19:16

Рынок акций РФ к закрытию отыграл все утренние потери за счет роста нефти

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов в пятницу отыграл все утренние потери благодаря некоторому улучшению настроений на внешних фондовых площадках и возобновлению роста нефти; индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс", завершив неделю на мажорной ноте.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3427,08 пункта (+0,4%, минимум дня - 3343,82 пункта), индекс РТС - 1461,99 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар подорожал до 73,83 рубля (+0,23 рубля), золото стоит $1825,8 за унцию (-0,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 1-2,1%, доллар подешевел на 0,82 рубля.

Банк России в пятницу ожидаемо продлил паузу в изменении ДКП, сохранив ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Также ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,0-4,0%, повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,5-4% до 3,7-4,2%, повысил прогноз по цене на нефть с $45 до $50 за баррель. Кроме того, ЦБ РФ дал "ястребиный" сигнал, не став говорить об оценке потенциала снижения ставки.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, дальнейшее восстановление спроса в экономике РФ будет носить устойчивый характер, экономика РФ может достичь докризисного уровня уже к концу 2021 года, а не в 2022 году, а инфляция начнет постепенно снижаться после пика в феврале-марте. При этом, по оценке главы ЦБ, проинфляционные и дезинфляционные риски на прогнозном горизонте сбалансированы, потенциал смягчения ДКП исчерпан - в 2021 году монетарная политика по-прежнему останется мягкой, а возвращение к нейтральной политике будет постепенным.

Подорожали в пятницу акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Московской биржи" (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "РоссетЗей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).З

Акции "Роснефти" подогрел сильный финотчет НК за IV квартал по МСФО: чистая прибыль составила 324 млрд руб., что оказалось в 2,4 раза выше прогноза. Компания за счет удачного IV квартала вышла в прибыль по итогам 2020 года (148 млрд руб.), тогда как аналитики ожидали убыток. Кроме того, "Роснефть" снизила чистый финансовый долг в IV квартале на $9,9 млрд.

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, компания обеспечила чистую прибыль в 2020 году, которая станет базой для распределения дивидендов (дивполитика НК предполагает выплаты в размере 50% от прибыли).

"Газпром" (MOEX: GAZP) за 10 дней февраля увеличил продажу газа в Германию на 47,8% к 2020 году, поскольку холода не покидают Европу и спрос на природный газ растет, сообщил концерн.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики Альфа-банка, сохранив ставку на уровне 4,25% годовых, ЦБ РФ существенно ужесточил свой комментарий. В этот раз регулятор не только повысил свой прогноз по инфляции до диапазона 3,7-4,2% на 2021 год, но и отметил, что будет принимать решение относительно сроков и темпов возвращения к нейтральной монетарной политике, то есть к нейтральному диапазону номинальной ставки 5,0-6,0%.

Ожидается, что регулятор также сохранит ставку на прежнем уровне на заседании 19 марта, однако есть опасения, что жесткий комментарий создаст ожидания сильного повышения ставки в реальном секторе и, таким образом, негативно повлияет на экономическую активность в этом году, усилив ограничения роста. Прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на 2,5% выглядит защищенным, и комментарий ЦБ только усиливает уверенность в том, что темпы восстановления экономики РФ будут очень умеренными. Поскольку на пресс-конференции глава ЦБ анонсировала план начать публикацию траектории ключевой ставки в апреле этого года, то можно предположить, что ЦБ сделает первое повышение ставки на 25 б.п. именно на заседание 23 апреля, полагают эксперты Альфа-банка.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций утром ощутимо просел, что стало реакцией на жесткое заявление главы МИДа Сергея Лаврова относительно вероятной реакции Москвы на возможные рестрикции Евросоюза. Однако уже к середине торгов заметная часть потерь была отыграна благодаря отскоку нефти Brent, которая отыграла рубеж $61 за баррель, а также новым попыткам роста в Европе.

Российский IT-бизнес начинает осваивать все новые сферы. РФПИ, Mail.ru (MOEX: MAIL) Group, USM, "МегаФон" и Ant Group подписали документы о создании двух совместных предприятий - платежного и финансового. Крупнейшим акционером станет Mail.ru Group, которая внесет в платежное совместное предприятие активы в объеме 4,5 млрд рублей, а в финансовое - 870 млн рублей. Слабо выглядели акции "РусАла" и "Норникеля" на фоне известий о начислении ГМК дополнительной нагрузки в виде претензий министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Дочерней структуре АО "НТЭК" предлагается добровольно перечислить 494 млн рублей в качестве возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Банк России дал сигнал, что стимулирующая политика имеет временные ограничения и в будущем регулятор может перейти к нейтральной ДКП. Ранее в ЦБ подчеркивали, что это уровень ставок около 5,0-6,0%.

Экономика Великобритании сократилась за 2020 год на 9,9%, что является самым существенным провалом за современную историю. Однако и в текущем году могут появиться условия для очень слабого восстановления. В правительстве уже заговорили о том, чтобы побудить британцев отказаться от летних зарубежных поездок.

Нефть возобновила подъем, переварив новости от МЭА и ОПЕК об ухудшении ожиданий по восстановлению спроса в текущем году. Relative Strength Index для обоих сортов нефти указывает на самую сильную их перекупленность со времен второй иракской войны. Соответственно, в условиях остающегося слабого спроса нефть отыграла усилия производителей по ограничению предложения и может перейти к консолидации в диапазоне $58-62 за баррель Brent.

Администрация Белого дома заявила о том, что заключила дополнительное соглашение на поставку еще 200 млн доз вакцин против COVID-19, что позволяет говорить о достаточности препаратов для 300 млн американцев к середине лета. Российский рынок закрывает неделю в консолидации. Если же реализуется сценарий дальнейшей вербальной конфронтации с Евросоюзом, то следующая неделя может оказаться весьма сложной для отечественных акций, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в пользу сохранения ставки ЦБ РФ основным аргументами стали рост инфляции выше таргета ЦБ, повышенные инфляционные ожидания, улучшение ситуации в экономике, а также сохранение геополитических рисков. Банк России подтвердил завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики и дал сигнал о готовности начать возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%. В течение полугода возможно одно повышение ключевой ставки на 25 б.п. - до 4,5%, считает эксперт.

В рисковом сценарии, в случае длительного преобладания проинфляционных факторов или нового витка ослабления курса рубля из-за санкционных рисков, Банк России может начать более быстрое возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%. В этом случае ключевая ставка может подняться к 5% уже к концу этого года.

США и Европа пока сохраняют воинственную антироссийскую риторику. В базовом сценарии не ожидается введения новых жестких санкций (на госдолг, банки или нефтегазовый сектор), скорее США и Европа ограничатся словесными угрозами или точечными персональными санкциями, которые не сильно повлияют на рынки. Однако повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с Западом, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала, считает Васильев.

По оценке главного аналитика Росбанка (MOEX: ROSB) Евгения Кошелева, дезинфляционные факторы отступили на второй план, временно уступив место негативным эффектам от роста издержек и повышенным инфляционным ожиданиям. Таргет по инфляции был пересмотрен до 3,7-4,2% на конец года - подобный диапазон с возвращением инфляции к 4,0% в последующие годы указывает на низкую вероятность снижения ключевой ставки в текущих сценарных предпосылках регулятора.

Ориентир ставки в 5,0% для горизонта 2-3 лет не оправдан даже вопреки возможному ускорению роста экономики сверх потенциальных темпов в 2021 и начале 2022 года. В условиях действующих принципов денежно-кредитной политики западных центральных банков, ориентированных на длительное удержание реальных процентных ставок, а также скорого перехода бюджетной системы в режим консолидации, более оправданным может стать удержание ключевой ставки вблизи 4,5% (с повышением с текущих уровней в середине или конце 2021 года), считает Кошелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и отвоевали все утерянные позиции, в том числе благодаря улучшению настроений на нефтяных биржах.

Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов. Статистика показала неожиданное падение индекса потребительских настроений Мичиганского университета в феврале. Рынку США в целом сложно расти у очередных рекордных максимумов, в том числе в преддверии продолжительных выходных - в понедельник торги на американских биржах проводиться не будут в связи с Днем президентов. На следующей неделе в целом стоит обратить повышенное внимание на данные по розничным продажам за январь, протоколы заседания ФРС и предварительные индексы деловой активности за февраль.

Нефтяной рынок демонстрирует силу и остается выше поддержки $59,5 за баррель Brent, сопротивление расположено у $63,5 за баррель. С фундаментальной точки зрения подталкивать котировки выше может сохранение позитивных ожиданий в отношении мировой экономики, но в краткосрочной перспективе в условиях перекупленности инвесторы скорее будут искать поводы для фиксации прибыли.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу опускались ниже ключевых краткосрочных поддержек 3400 и 1425 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но к завершению дня вышли в "плюс". Краткосрочные перспективы рынка, таким образом, вновь сместились в сторону более оптимистичных, но высокой определенности на биржах по-прежнему нет. Сохранение санкционного давления, однако, так или иначе ограничивает оптимизм на отечественных биржах - в ближайшие недели новости о санкциях, в частности, могут прийти из ЕС. В понедельник торги на рынках Китая и США не будут проводиться в связи с праздниками, поэтому европейские площадки будут предоставлены сами себе. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3360-3460 пунктов, считает Кожухова.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,02-0,4%, индикаторам S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,4%) удалось достичь новых рекордных уровней закрытия, отмечает The Wall Street Journal. В лидерах роста оказались акции технологических компаний, также поддержку рынку оказали бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммуникаций. В то же время акции энергетического сектора понесли значительные потери.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%; биржи КНР, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), Европа после утреннего снижения делает попытки отскока (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,03-0,7%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 1%, тогда как ожидалось повышение на 0,5%.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены отыграли все утренние потери и вернулись к годовым максимумам; цена нефти Brent превысила рубеж $61 и к 18:50 МСК находилась на $0,25 выше уровня суточной давности.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $61,64 за баррель (+0,8% и -0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $58,56 за баррель (+0,6% и -0,8% в четверг).

По данным ОПЕК, темп прироста спроса на нефть в 2020 году сократился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок. В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с. МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, что объясняется оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывали ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечается, страны ОПЕК+ в основном выполняют свои обязательства в рамках соглашения по ограничению добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+11,3%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8,9%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,7%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,2%).

Подешевели "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,9%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,05 млрд рублей (из них 18,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,57 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,13 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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