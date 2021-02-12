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12 февраля 2021 года 19:04
Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Роснефти с целью 578 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) положительно оценивают финрезультаты "Роснефти" за IV кв. и 2020г и рекомендуют покупать акции компании с целью 578 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Роснефть отчиталась за IV кв. и 2020г лучше ожиданий, - указывает эксперт банка Екатерина Крылова. - Но неожиданным моментом стало получение рекордной прибыли в IV кв. - 324 млрд руб., что в итоге скомпенсировало отрицательные результаты I и III квартала, и по году "Роснефть" получила 147 млрд руб. чистой прибыли. Такой результат произошел за счет получения дополнительного дохода в 504 млрд руб. в IV кв. вследствие приобретения компании "Таймырнефтегаз" в рамках реализации проекта Восток Ойл. В комментариях к отчетности это фиксируется как "выгодное приобретение", и отмечается, что прибыль от него образовалась из-за невозможности продавца полноценно разрабатывать месторождения с учетом масштаба требуемых капвложений". Получение прибыли по году означает, что акционеры компании могут рассчитывать на дивиденды - менеджмент "Роснефти" уже озвучил рекомендацию Совету директоров, отмечает Крылова. Ранее рынок опасался, что компания может завершить год с отрицательным финрезультатом вследствие тяжелой конъюнктуры и бумажных убытков. По оценкам аналитика ПСБ, если на выплаты будет направлено 50% от прибыли, то акционеры могут рассчитывать на 6,9 руб./акцию (доходность 1,4%). "Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти", отмечая, что несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру 2020г, компания смогла выйти в плюс, сохранить денежный поток стабильно положительным и показать финансовую устойчивость, - резюмирует Крылова. - Также за счет контроля над общехозяйственными и административными затратами "Роснефть" частично компенсировала отрицательный эффект от демпфера. Мы считаем, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти в 2021г поддержат операционные и финансовые показатели "Роснефти". А реализация проекта Восток Ойл является дополнительным драйвером роста стоимости компании в долгосрочной перспективе. Мы рекомендуем покупать акции Роснефти с целью в 578 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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